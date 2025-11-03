माेठी बातमी! 'पहिल्या टप्प्यात नगरपालिकांच्याच निवडणुका'; तीन टप्पे हाेणार, बुधवारी निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद?

सोलापूर : नगरपालिकांच्या प्रभागांचे, नगराध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर झाले. आता मतदार यादी देखील अंतिम झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २८९ नगरपालिका, नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्याच निवडणुका घेण्याचे निश्चित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सायंकाळी किंवा बुधवारी दुपारी राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद नियोजित आहे. त्यादिवसापासून आचारसंहिता लागेल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.राज्यातील २८९ नगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषदा, ३३१ पंचायत समित्या आणि २९ महापालिकांची निवडणूक होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुदत संपलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ३१ जानेवारीपूर्वी घेतल्या जाणार आहेत. नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तयार झाली आहे. .तर महापालिकेच्या प्रभाग व महापौरांचे आरक्षणही या महिन्यात जाहीर होईल. ५ नोव्हेंबर रोजी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तीन टप्प्यातील निवडणुकांसाठी ८५ दिवस मिळणार आहेत. त्यामुळे नगरपालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम २१ ते २५ दिवसांचा असणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात महापालिकांच्या निवडणुका होतील, असे नियोजन आयोगाचे आहे. राज्यातील नऊ कोटींहून अधिक मतदार या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क बजावतील, असेही सूत्रांनी सांगितले..निवडणुकीचे संभाव्य तीन टप्पे असे...२८९ नगरपालिका२१ दिवसांचा निवडणूक कार्यक्रम३२ जिल्हा परिषदा व ३३१ पंचायत समित्या३० ते ३५ दिवसांचा निवडणूक कार्यक्रम२९ महापालिका२५ ते ३० दिवसांचा निवडणूक कार्यक्रम.धक्कादायक घटना! 'मलकापुरात मित्राकडूनच एकाचा खून'; धारदार शस्त्राने वार; दारू पिताना उफाळला जुन्या भांडणाचा वाद.सरकारी कार्यालयात निधी खर्चाची घाईपहिल्या टप्प्यात नगरपालिका, दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या आणि शेवटी महापालिकांची निवडणूक होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवडणुका आयोगाला पुढील वर्षी ३१ जानेवारीपूर्वी घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे पुढील किमान तीन महिने आचारसंहिता लागू असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांसह महसूल, जिल्हा नियोजन अधिकारी, अशा सर्वच कार्यालयांची सध्या निधी खर्चाची लगबग पहायला मिळत आहे. त्यातून दोन-तीन दिवसांत अंदाजे १५ ते २० हजार कोटींची कामे मार्गी लागू शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.