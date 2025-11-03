सोलापूर

माेठी बातमी! 'पहिल्या टप्प्यात नगरपालिकांच्याच निवडणुका'; तीन टप्पे हाेणार, बुधवारी निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद?

Municipal Elections in First Phase: पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २८९ नगरपालिका, नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्याच निवडणुका घेण्याचे निश्चित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सायंकाळी किंवा बुधवारी दुपारी राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद नियोजित आहे.
सोलापूर : नगरपालिकांच्या प्रभागांचे, नगराध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर झाले. आता मतदार यादी देखील अंतिम झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २८९ नगरपालिका, नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्याच निवडणुका घेण्याचे निश्चित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सायंकाळी किंवा बुधवारी दुपारी राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद नियोजित आहे. त्यादिवसापासून आचारसंहिता लागेल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

