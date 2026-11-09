Maharashtra Farmer Relief: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता ‘कोरडवाहू’ जमिनीला हेक्टरी ११ हजार, ‘बागायती’साठी २२ हजार, तर ‘बहुवार्षिक’साठी ३० हजार

सोलापूर : राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी केंद्राकडे १५ हजार ३८६ कोटींचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, केंद्राने नैसर्गिक आपत्तीत बाधितांसाठी मदतीची रक्कम वाढवली आहे. त्यामुळे आता कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ८५०० रुपयांऐवजी प्रतिहेक्टरी ११ हजार, बागायतीसाठी १७ हजारांऐवजी २२ हजार आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी साडेबावीस हजारांऐवजी ३० हजार रुपये भरपाई मिळेल, असे कृषिमंत्र्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...पावसाअभावी यंदा दुष्काळामुळे ३०४ तालुक्यांमधील १४१ लाख ५३ हजार ४८९ हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. राज्यातील ३३ जिल्ह्यांकडून बाधित शेतकऱ्यांचे पंचनामे करण्यात आले असून, सर्व अहवाल राज्याच्या कृषी आणि मदत व पुनर्वसन विभागाला पाठविले आहेत. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार दिवाळीपूर्वी सुमारे ९० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांत प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत वितरित झाली आहे. अडचणीतील शेतकऱ्यांना तातडीने उर्वरित भरपाईही मिळावी म्हणून राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता. .मात्र, केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात भरपाईची रक्कम वाढविल्याने आता राज्य सरकारला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन सुधारित मदतीनुसार फेरप्रस्ताव केंद्राला सादर करावा लागणार आहे. पुढील आठवड्यात फेरप्रस्ताव केंद्राला सादर होणार असून, त्यानुसार केंद्राकडून सुमारे २० हजार कोटींची मदत मिळू शकते. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी भरपाईच्या रकमेत राज्य सरकारचाही २५ टक्के हिस्सा असतो, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..केंद्राकडून निधी मिळाल्यावर भरपाईदुष्काळामुळे ३०४ तालुक्यांमधील १४१ लाख हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवला आहे. पण, केंद्राने आता मदतीची रक्कम वाढविल्याने मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन सुधारित प्रस्ताव केंद्राला पाठवला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात केंद्राकडून लवकर मदत मिळेल आणि काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यांत भरपाई जमा होईल.- दत्तात्रेय भरणे, कृषिमंत्री.Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.सध्या पाठवलेला प्रस्ताव असा...पिक सध्याचा मदतीचा दर बाधित क्षेत्र आवश्यक निधीजिरायती ८,५०० रुपये १०६.५४ हेक्टर ९,०५६.३७ कोटीबागायती १७,००० रुपये २८.०५ हेक्टर ४,७६८.६२ कोटीबहुवार्षिक २२,५०० रुपये ६.९४ हेक्टर १,५६१.२० कोटीएकूण --- १४१.५३ हेक्टर १५,३८६.१९ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.