MBBS Bond: एमबीबीएस डॉक्टरांचा ‘बॉण्ड’ अखेर रद्द! राज्य शासनाचा मोठा निर्णय; वाढत्या विद्यार्थी संख्येमुळे धोरणात बदल

सोलापूर : राज्यातील शासकीय, महापालिका व अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतून एमबीबीएस पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पदवीनंतरची एक वर्षाची अनिवार्य ‘सामाजिक सेवा’ (बॉण्ड) राज्य शासनाने अखेर रद्द केली आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.यापूर्वी शासकीय तसेच शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना पदवीनंतर एक वर्ष शासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांत सेवा देणे बंधनकारक होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालये व पदवीधरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे..त्यानुसार सेवा समायोजनासाठी शासनाकडे पुरेशी पदे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले. बॉण्ड सेवा वेळेत पूर्ण न झाल्याने विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षणाच्या प्रवेशात अडचणी येत होत्या. अनेक पदवीधर केवळ पीजी प्रवेशासाठी ही सेवा करत असल्याचे तसेच आपत्कालीन सेवेसाठी ते पुरेसे अनुभवी नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर बॉण्डची सक्ती पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..जिल्ह्यातील एमबीबीएस प्रवेशक्षमता डॉ. वैशंपायन वैद्यकीय महाविद्यालय : २५०अश्विनी वैद्यकीय महाविद्यालय : १५०राज्यात दरवर्षी आठ ते दहा हजार विद्यार्थी एमबीबीएस पूर्ण करून बाहेर पडतात. विद्यार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ही व्यवस्था शासनाला परवडणारी राहिली नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.- डॉ. ऋत्विक जयकर, अधिष्ठाता, डॉ. वैशंपायन वैद्यकीय रुग्णालय, सोलापूर.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील अनेक विद्यार्थी या सामाजिक सेवेतील मानधनाच्या मदतीने पदवी शिक्षणाचे शुल्क भरत होते. हा आर्थिक आधार आता संपुष्टात येणार आहे.- डॉ. अभिजित जगताप, समन्वयक, आरोग्य विज्ञान संकूल, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ, सोलापूर.NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.या अटी राहतील लागूज्यांना अद्याप बॉण्ड सेवेचे वाटप झालेले नाही, त्यांना सेवा करावी लागणार नाही.सध्या बॉण्ड सेवा बजावत असलेल्या विद्यार्थ्यांना उर्वरित कालावधी पूर्ण करावा लागेल.ऑनलाईन पोर्टलद्वारे नियुक्ती मिळून रुजू झालेल्यांना सेवा पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.नियुक्ती मिळूनही रुजू न झालेल्यांना सेवा करावी लागणार नाही.दंड भरून यापूर्वी बॉण्डमधून मुक्ती घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दंडाची रक्कम परत मिळणार नाही.वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने (डीएमईआर) बॉण्ड वाटपाचे ऑनलाईन पोर्टल तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.