सोलापूर

Solapur Land: राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! सोलापूरातील 'बी-२' नोंद हटणार; ९००० कुटुंबांना ११८ वर्षांनंतर मिळणार जागेची मालकी

9,000 Solapur families to get legal property ownership: ११८ वर्षांची प्रतीक्षा संपली; बी-२ नोंद रद्द होऊन सोलापूरच्या चाळीतील ९००० कुटुंबांना नाममात्र शुल्कात जागेची मालकी मिळणार
Solapur's Century-Old B-2 Property Issue Ends; Residents to Receive Legal Ownership

Solapur's Century-Old B-2 Property Issue Ends; Residents to Receive Legal Ownership

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सोलापूर : ब्रिटिश काळात कामगार वसाहतींसाठी मिळालेल्या जागांमध्ये ११८ वर्षांपासून सोलापुरातील ८१३ मिळकतींमध्ये ९००० कुटुंबे राहतात. पण, त्या जागांवर ‘बी-२’ अशी नोंद झाली होती. हे नोंद हटवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, या कुटुंबांना आता नाममात्र शुल्क भरून त्या जागांची मालकी मिळणार आहे.

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