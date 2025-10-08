सोलापूर

Crop Damage Survey: राज्यभर पाऊस, मग पंचनाम्यासाठी नियम कशासाठी? मोहोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा सवाल

Crop Loss Survey Rules: मोहोळ तालुक्यातील दक्षिण भागात भीमेचा महापूर व मुसळधार पाऊस यामुळे शेती व शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे
Crop Loss Survey Rules

Crop Loss Survey Rules

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Solapur: मोहोळ तालुक्यातील दक्षिण भागात भीमेचा महापूर व मुसळधार पाऊस यामुळे शेती व शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. मात्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून पंचनामे करण्यासाठी टाळाटाळ करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
solapur city
farmer card scheme
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com