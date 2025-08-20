Solapur News: संविधान कधी स्वीकृत केले? शिक्षकांना येईना सांगता; विमुक्त जाती-जमाती कल्याण समिती दौऱ्यातील प्रश्न

मंगळवेढा :- महाराष्ट्र विधानमंडळ विमुक्त जाती-जमाती कल्याण समिती जिल्हा दौऱ्यात आज मंगळवेढा तालुक्यातल्या भेटीत बालाजी नगरच्या आश्रम शाळेत झाडाझडती करण्यात आली. भारताचे संविधान कधी स्वीकृत केले हे शिक्षकाला सांगता आले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न या समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केला..सदर समिती कालपासून सोलापूर दौऱ्यावर असून आज या समितीतील सदस्य आ.अमोल मिटकरी, आ. प्रवीण स्वामी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल जाधव,कार्यकारी अभियंता संजय धनशेट्टी, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक सचिन जाधव, तहसीलदार मदन जाधव, गटविकास अधिकारी जस्मिन शेख,ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचे उपअभियंता प्रसाद काटकर,गटशिक्षणाधिकारी दर्शन मेहता, विस्तार अधिकारी हरिदास नरळे, विस्तार अधिकारी श्रीनिवास शेरला, युवराज सूर्यवंशी, चोखामेळानगरचे सरपंच शिवाजी सरगर आदींची या दौऱ्यात उपस्थिती होती..Water Supply Cut: मुंबईत १८ तास तर ठाण्यात २४ तास पाणीकपात! कधी आणि कुठे? वाचा सविस्तर .बालाजी नगरच्या आश्रमशाळेत या समिती सदस्यांनी विद्यार्थ्यांचे सामान्य ज्ञान, गणित,मराठी इंग्रजी या विषयाची माहिती थेट विद्यार्थ्याकडून वर्गात जाऊन घेतली असता विद्यार्थ्यांना सदर विषयाचे ज्ञान कच्चे असल्याचे दिसून आले. शिक्षकांना भारताचे संविधान कधी स्वीकृत केले,हे सांगता आली नाही. मराठीतील पहिला ग्रंथ कोणता ? व दहा कोटी ही संख्या अंकात लिहिण्याबाबतची विचारणा करण्यात आली..यातील बऱ्याच गोष्टीची कमतरता दिसून आली त्यानंतर या समितीने शालेय पोषण आहारात दिल्या जाणाऱ्या वस्तूची पाहणी केली. असता शालेय पोषण आहार मुलाच्या संख्येच्या प्रमाणात दिला जात नाही विद्यार्थ्याकडे गणवेशाचा अभाव असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर या समिती सदस्यांनी चोखामेळा नगर ग्रामपंचायत हद्दीत तांडा सुधार योजनेतून व झालेली विजेची कामे व मोदी आवास योजनेतील घरकुलाची पाहणी केली. काही ठिकाणी ही समिती आपल्याकडे येते का याबाबतची इतरांकडून माहिती घेत होते. याच समिती सदस्यांनी काल अक्कलकोट तालुक्यातील आश्रमशाळेची झाडाझडती घेतली आज सलग दुसऱ्या दिवशी त्याची पुनरावृत्ती मंगळवेढा तालुक्यात झाली. .ना मराठी ना हिंदी... 'रिक्षा' हा शब्द कोणत्या भाषेतून आलाय? याचा नेमका अर्थ काय?.मुख्याध्यापकाचे शाळेवर नियंत्रण नाही शालेय पोषण आहार चुकीच्या पद्धतीने दिला जातो. गणवेशाचा अभाव आहे. आम्ही येतोय म्हणून तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आली.एकंदरीतील शाळेतील गैरसोय पाहता आम्ही नारळ,चहापाणी, बुके सुद्धा घेतला नाही सदर शाळेवर कारवाई प्रस्तावित करणार आहे.- आ.अमोल मिटकरी, विधान परिषद सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.