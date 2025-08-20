सोलापूर

Solapur News: संविधान कधी स्वीकृत केले? शिक्षकांना येईना सांगता; विमुक्त जाती-जमाती कल्याण समिती दौऱ्यातील प्रश्न

Amol Mitkari: महाराष्ट्र विधानमंडळ विमुक्त जाती-जमाती कल्याण समिती जिल्हा दौऱ्यात आज मंगळवेढा तालुक्यातल्या भेटीत बालाजी नगरच्या आश्रम शाळेत झाडाझडती करण्यात आली.
Amol Mitkari
Amol MitkariESakal
हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा :- महाराष्ट्र विधानमंडळ विमुक्त जाती-जमाती कल्याण समिती जिल्हा दौऱ्यात आज मंगळवेढा तालुक्यातल्या भेटीत बालाजी नगरच्या आश्रम शाळेत झाडाझडती करण्यात आली. भारताचे संविधान कधी स्वीकृत केले हे शिक्षकाला सांगता आले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न या समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केला.

Loading content, please wait...
Amol Mitkari
mangalwedha
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com