Maharashtra Navratri 2026: साडेतीन शक्तिपीठांवर भक्तीचा जागर! तुळजाभवानी, रेणुकामाता, अंबाबाईसह सप्तशृंगीच्या दर्शनासाठी गर्दी

तुळजापूर, माहूर, कोल्हापूर : ‘आई राजा उदो’च्या गजरात राज्यातील तुळजापूर येथील तुळजाभवानीमाता, माहूरगड (जि. नांदेड) येथील रेणुकामाता, महालक्ष्मी अंबाबाई, करवीर (कोल्हापूर) आणि सप्तशृंगी माता, वणी (जि. नाशिक) या साडेतीन शक्तिपीठांत आज भक्तीमय वातावरणात घटस्थापना झाली. महापूजा, महाआरतीनंतर नवरात्रोत्सवाला उत्साहात सुरुवात झाली. रविवारच्या सुटीचा योग साधून नवरात्राच्या पहिल्याच दिवशी या सर्व ठिकाणी दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. दसऱ्यापर्यंत विविध कार्यक्रमांनी आदिमाया, आदिशक्तीचा जागर सुरू राहिल. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात शनिवारी (ता. १०) मध्यरात्रीनंतर धार्मिक कार्यक्रमांना सुरवात झाली. देवीची मूर्ती सिंहासनावर अधिष्ठित करण्यात आली. मानाच्या आरत्यांनी देवीची ओवाळणी झाल्यावर अभिषेक, धुपारती झाली. आज पहाटे सहाला सुरु झालेले नित्योपचार अभिषेक, पूजा सकाळी दहापर्यंत चालली. त्यानंतर अंगारा मिरवणूक काढण्यात आली. धाराशिवचे जिल्हाधिकारी तथा मंदिर समितीचे अध्यक्ष कीर्ती किरण पुजार यांच्या हस्ते सपत्नीक घटस्थापना झाली..माहूरगडावरील श्री रेणुका देवीची घटस्थापना सकाळी साडेअकराला उत्साहात झाली. ‘आई राजा उदे उदे’, ‘जगदंबेचा उदे उदे’ च्या जयघोषाने मंदिर परिसर भक्तीमय होऊन गेला. रविवारची सुटी व नवरात्रोत्सवाचा पहिला दिवस यामुळे भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. धर्मदाय सहआयुक्त तथा मंदिर संस्थानच्या अध्यक्षा हिरा शेळके यांच्या हस्ते सकाळी आठला विधिवत अभिषेक घटाची पूजा झाली. त्यानंतर घटास पहिली माळ बांधण्यात आली. देवीच्या मूर्तीला सुवर्णालंकार परिधान करण्यात आले. नैवेद्य दाखवून महाआरती झाली. कोल्हापुरातही महालक्ष्मी अंबाबाईची मंगलमय वातावरणात घटस्थापना झाली..Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.श्री सप्तशृंगगडावर साठ हजार भाविकवणी, (जि. नाशिक) : ‘आई राजा उदो उदो’, ‘श्री सप्तशृंगी माते की जय’च्या जयघोषात, मंत्रोच्चारांच्या निनादात आणि पारंपरिक वाद्यांच्या मंगलध्वनीत श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगडावर रविवारी शारदीय नवरात्रोत्सवाचा दिमाखदार प्रारंभ झाला. पहिली माळ व रविवारची सुटी आणि घटस्थापनेचा योग साधत ५० ते ६० हजार भाविकांनी आदिमायेचे दर्शन घेतले. देवीच्या पारंपरिक आभूषणांची सवाद्य मिरवणूक, मान्यवरांच्या हस्ते पंचामृत महापूजा आणि विधिवत घटस्थापनेने गडावर भक्ती, शक्ती व चैतन्याचा जागर सुरू झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.