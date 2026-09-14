सोलापूर

Maharashtra School Recruitment: शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी गुड न्यूज! राज्यात २८ हजारांहून अधिक पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा, शिक्षकेतर भरतीचे नवे नियम जाहीर

Maharashtra Clears Recruitment Of Over 28000 Non Teaching Staff Posts: ऑनलाइन प्रक्रियेतून शिक्षकेतर भरतीला गती; ८० टक्के पदे सरळसेवेने, वैयक्तिक मान्यतेसाठी स्वतंत्र पोर्टलची तयारी
Maharashtra Non Teaching Recruitment 28000 Plus Posts Open New Rules Announced For School Non Teaching Staff Recruitment

Maharashtra Non Teaching Recruitment 28000 Plus Posts Open New Rules Announced For School Non Teaching Staff Recruitment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः व पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेला ऑनलाइन स्वरूप देण्यात आले आहे. रिक्त पदांपैकी ८० टक्के जागा सरळसेवा भरतीने भरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

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