Maharashtra School Recruitment: शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी गुड न्यूज! राज्यात २८ हजारांहून अधिक पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा, शिक्षकेतर भरतीचे नवे नियम जाहीर

सोलापूर : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः व पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेला ऑनलाइन स्वरूप देण्यात आले आहे. रिक्त पदांपैकी ८० टक्के जागा सरळसेवा भरतीने भरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यकांच्या नियुक्त्यांना वैयक्तिक मान्यता देण्यासाठी स्वतंत्र ‘नॉन-टिचिंग वैयक्तिक मान्यता पोर्टल’ तयार करण्यात येणार आहे. नियुक्तीची वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडीसंबंधी कार्यवाही याच पोर्टलद्वारे करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले आहेत..शासनाच्या ११ ऑगस्टच्या निर्णयानुसार राज्यातील रिक्त शिक्षकेत्तर पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यात २८ हजारांहून अधिक शिक्षकेत्तर पदे भरली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, रिक्त पदे भरण्यापूर्वी पदोन्नती आणि अनुकंपा नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतरही पदे रिक्त राहिल्यास संचमान्यतेनुसार निश्चित रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे..अनेक वर्षांपासून रखडलेली ग्रंथपाल, लिपिक आणि प्रयोगशाळा साहाय्यकांची भरती आता सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेसाठी स्वतंत्र पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, शासनाच्या ऑनलाइन प्रक्रियेच्या धोरणानुसार मान्यता प्रक्रिया कमीत कमी वेळेत, शक्यतो ३० दिवसांत पूर्ण करून तत्काळ शालार्थ आयडी देण्यात यावा. अनुकंपा भरतीतील कर्मचाऱ्यांना मान्यता व शालार्थ आयडी एकाच वेळी मिळावा.– प्रशांत शिरगुर, राज्य उपाध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघटना.ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.बिंदूनामावली तपासूनच भरतीसरळसेवा भरतीसाठी संबंधित संस्थांना अद्ययावत बिंदूनामावली तपासावी लागणार आहे. त्यानंतर जाहिरातीचे प्रारूप तयार करून संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. भरतीची जाहिरात स्थानिक आणि राज्यस्तरीय अशा प्रत्येकी एका सर्वाधिक खपाच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. अर्ज मागविणे, अर्जांची छाननी, मुलाखत आणि अंतिम निवड यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी देणे बंधनकारक करण्यात आला आहे. मुलाखतीचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.