सोलापूर

Maharashtra Police Recruitment: पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! राज्यात ८१०० पदांसाठी नववर्षात भरती; सोलापुरात ११७ जागा

Maharashtra Police Bharti 2027 for 8100 Posts From January: नववर्षात राज्यभर ८१०० पोलिस पदांसाठी भरती; सोलापुरातील ११७ जागांसह तरुणांना सुवर्णसंधी
Maharashtra Police Recruitment Update 8100 Posts to Be Filled in 2027 Solapur Has 117 Vacancies for Police Aspirants

Maharashtra Police Recruitment Update 8100 Posts to Be Filled in 2027 Solapur Has 117 Vacancies for Police Aspirants

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : राज्यातील जून २०२७ पर्यंत रिक्त होणाऱ्या पोलिस अंमलदारांची माहिती गृह मंत्रालयाने मागविली आहे. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील ११७ तर राज्यभरातील सुमारे आठ हजार १०० पदे आहेत. नववर्षात पोलिस भरतीस प्रारंभ होईल, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली.

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