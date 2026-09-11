Ujani Canal: कालवा तुडुंब, पण वीज गायब; महावितरणच्या लोडशेडिंगमुळे पेनूर परिसरातील शेतकरी संतप्त, पिके जळू लागली

-राजकुमार शहामोहोळ : "पुळुज वरूनच इमर्जन्सी लोड शेडिंग आलेय, आम्ही काय करू शकत नाही" या महावितरणच्या उद्धट उत्तराने पेनुर परिसरातील शेतकरी वैतागले असून, उजनी डावा कालवा व आष्टी उपसा सिंचन योजनेचा कालवा पाण्याने भरून वाहत असूनही महावितरणच्या मनमानी कारभारा मुळे शेतातील उभी पिके जळू लागली आहेत. सारखी ट्रिप होण्या मुळे व घोटाळ्या मुळे सुरळीत वीज मिळणेना त्यामुळे शेतकऱ्यां मधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. .Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, सध्या पावसाळा सुरू झाल्या पासून पाऊस गायब आहे. पावसा अभावी व महावितरणच्या मनमानी कारभारा मुळे ऊस, मका, कांदा या पिकासह द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, केळी या फळबागा जळू लागल्या आहेत. महावितरण कडून अचानक "थ्री फेज" विद्युत पुरवठ्याच्या वेळापत्रकात बदल केला जातो, .याची बहुदा शेतकऱ्यांना माहिती मिळत नाही. विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास महावितरणच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता पुळुज वरूनच इमर्जन्सी लोड शेडिंग आले आहे, थ्री फेज केव्हा चालू होईल हे सांगता येत नाही अशी उत्तरे दिली जातात. नंतर थोड्या वेळात व्हाट्सअप ग्रुप वर मेसेज दिला जातो. किती शेतकऱ्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहे, जेणे करून त्याला मेसेज मिळेल. त्यामुळे महावितरणने "शेतकऱ्यांची चेष्टा लावल्या"ची भावना शेतकऱ्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सर्व काम धंदा सोडून लाईट कधी येते यासाठी लाईटच्या बोर्डा जवळ बसुनच रात्र जागून काढावी लागते..सध्या उन्हाळ्या पेक्षा ही कडक ऊन पडत आहे, त्यामुळे चाऱ्या साठी केलेल्या पिकांनी माना टाकल्या आहेत. कालवा भरून वाहतोय पण त्याकडे विद्युत पुरवठया अभावी बघत बसण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे. थ्री फेज विद्युत पुरवठ्याच्या कालावधीत लोड शेडिंग मुळे दोन ते तीन तास वाया जातात, मात्र पुन्हा लाईट आल्यास आठ तासा ऐवजी केवळ पाच ते सहा तासच शेतकऱ्यांना वीज मिळते. विद्युत पुरवठा बंद करण्याची वेळ मात्र काटेकोर पणे पाळली जाते. जेवढ्या तासाचा घोटाळा तेवढे तास पुढे वाढवून द्यावेत अशी मागणी आता शेतकरी करीत आहेत..उजनी कालवा पाण्याने भरून वाहत असताना केवळ विजे अभावी पाणी शेतकऱ्यांना मिळत नसेल तर ही मोठी अडचण आहे. आठ तास तर सोडा पण सहा तास ही भरपूर वेळ मिळत नाही या प्रश्नी येत्या दोन दिवसात संबंधित यंत्रणेला पत्र देऊन आंदोलन करणार आहे.प्रभाकर देशमुख, अध्यक्ष, जनहित शेतकरी संघटना.उजनी कालवा पाण्याने भरून वाहत असताना केवळ विजे अभावी पाणी शेतकऱ्यांना मिळत नसेल तर ही मोठी अडचण आहे. आठ तास तर सोडा पण सहा तास ही भरपूर वेळ मिळत नाही या प्रश्नी येत्या दोन दिवसात संबंधित यंत्रणेला पत्र देऊन आंदोलन करणार आहे.प्रभाकर देशमुख अध्यक्ष, जनहित शेतकरी संघटना .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...लोड शेडिंगमुळे दोन ते तीन तास वीज गायब होते, मात्र तेवढी वेळ पुढे वाढून मिळत नाही. शासनाचे धोरण जरी शेतकऱ्यांना दिवसा लाईट देण्याचे असले तरी त्याची ग्रामीण भागात प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. शेतकऱ्यांना रात्री अप रात्री शेतात पाणी देण्यासाठी जावेच लागते. कागदावर आठ तास पण प्रत्यक्षात पाच तासच लाईट मिळते, त्यामुळे लाईट अभावी पिके जळू लागली आहेत यावर तातडीने मार्ग निघणे अपेक्षित आहे.सज्जन टेकळे, शेतकरी,पापरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.