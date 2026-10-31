सोलापूर

Solapur News: दररोज १६२ रुपये कमाई असलेल्यांनाच रेशनधान्य; ग्रामीण लाभार्थींसाठी १२१ रुपयांची अट, निकषामुळे ५३ हजार लाभार्थी अपात्र

53000 Families Lose Ration Eligibility Under Income Criteria: रेशन कार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी! १६२ आणि १२१ रुपयांच्या उत्पन्न निकषांमुळे ५३ हजार अपात्र
Maharashtra Ration Scheme New Income Rules 53000 Beneficiaries Lose Eligibility Under Daily Earnings Criteria

Maharashtra Ration Scheme New Income Rules 53000 Beneficiaries Lose Eligibility Under Daily Earnings Criteria

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: रेशन दुकानातून मोफत किंवा सवलतीच्या दरात धान्य मिळविण्यासाठी आता उत्पन्नाची कठोर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. शहरातील लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५९ हजार रुपये (दररोज १६२ रुपये), तर ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचे उत्पन्न ४४ हजार रुपयांपर्यंत (दररोज १२१ रुपये) असणे आवश्यक आहे. यापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांचे रेशनधान्य बंद केले जाणार आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Ration Card
district
schemes
Solapur