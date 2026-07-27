सोलापूर

Pandharpur Aashadhi: लाभार्थ्यांपर्यंत चष्मे पोचण्याआधीच वारी संपली! वारकऱ्यांना चष्मे वाटपात गोंधळ, वारीच्या एक दिवस आधी २४ वर्कऑर्डर

Wari Spectacle Distribution Chaos Raises Questions: आषाढी वारीसाठी ५० लाखांची तरतूद करूनही निविदा प्रक्रियेतील विलंब, वर्कऑर्डर शेवटच्या क्षणी; वारकऱ्यांना मोफत चष्मे वाटपाचा उद्देशच धुळीस मिळाला
Warkari Welfare Scheme Under Scrutiny Spectacle Distribution Delayed Despite 24 Work Orders Before Wari Conclusion

Warkari Welfare Scheme Under Scrutiny Spectacle Distribution Delayed Despite 24 Work Orders Before Wari Conclusion

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : आषाढी वारीसाठी पंढरपुरात येणाऱ्या वारकऱ्यांना मोफत चष्मे वाटप करण्यासाठी राज्य शासनाने ५० लाखांची तरतूद केली. मात्र, लाभार्थ्यांपर्यंत चष्मे पोहोचण्याआधीच वारी संपली. कारण, चष्मे खरेदीची निविदा प्रक्रिया आषाढीच्या तोंडावर सुरू होऊन वारीच्या अवघ्या एक दिवस आधी पूर्ण करण्यात आली.

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