Pandharpur Aashadhi: लाभार्थ्यांपर्यंत चष्मे पोचण्याआधीच वारी संपली! वारकऱ्यांना चष्मे वाटपात गोंधळ, वारीच्या एक दिवस आधी २४ वर्कऑर्डर

सोलापूर : आषाढी वारीसाठी पंढरपुरात येणाऱ्या वारकऱ्यांना मोफत चष्मे वाटप करण्यासाठी राज्य शासनाने ५० लाखांची तरतूद केली. मात्र, लाभार्थ्यांपर्यंत चष्मे पोहोचण्याआधीच वारी संपली. कारण, चष्मे खरेदीची निविदा प्रक्रिया आषाढीच्या तोंडावर सुरू होऊन वारीच्या अवघ्या एक दिवस आधी पूर्ण करण्यात आली..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.निविदा, कार्यारंभ आदेश आणि प्रत्यक्ष वाटपासाठी आवश्यक कालावधीच न मिळाल्याने शासनाच्या ५० लाखांच्या योजनेचा मूळ उद्देशच हाणून पडल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक वर्षा डोईफोडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. .आरोग्य विभागांतर्गत जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी १८ जुलै रोजी निविदा प्रसिद्ध केली. २२ जुलै रोजी प्री-बिड मिटिंग घेण्यात आली. त्यानंतर २४ जुलै रोजी निविदा उघडण्यात आली. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार सर्व विभागप्रमुखांनी आषाढी वारीच्या काळात पंढरपुरात राहावे, असे आदेश दिले असताना जिल्हा शल्यचिकित्सक मात्र निविदाधारकांच्या प्री-बिड मिटिंग आणि निविदा उघडण्याच्या कामात व्यस्त होत्या. .२५ जुलै (शनिवार) रोजी आषाढी एकादशी होती. एकादशीच्या एक दिवस आधी, २४ जुलै (शुक्रवार) रोजी निविदा उघडून कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. एका रात्रीत ५० लाखांचे चष्मे संबंधित पात्र मक्तेदारांनी उपलब्ध केले का, किती वारकऱ्यांना चष्मे मिळाले, याचे उत्तर जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडून मिळू शकले नाही. याबाबत त्यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.\rशासनाच्या उद्देशाला हरताळ शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. निविदा उघडण्याचे ठिकाण जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, गुरुनानक चौक, हे होते. २२ जुलै रोजी निविदाधारकांची निविदापूर्व बैठक घेण्यात आली. शुक्रवारी (ता. २४) निविदा उघडण्यात आल्या. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या वारकऱ्यांची मोफत नेत्रतपासणी करून त्यांना चष्मे मिळावेत, हा हेतू होता. पण एकादशीच्या आदल्या दिवशी निविदा उघडून कार्यारंभ आदेश (वर्कऑर्डर) दिले असल्याने किती वारकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.