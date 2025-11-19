Jaykumar Gore : महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला कशाच्या भरवशावर मत देणार

मंगळवेढा - स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षाची अवस्था बिकट असून, त्यांना नगरपालिकेत उभा करायला उमेदवार सापडले नाहीत. मग अशा पक्षांना कशाच्या भरवशावर मत देणार असा सवाल ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी मंगळवेढा येथे बोलताना व्यक्त केला..अध्यक्षस्थानी आ. समाधान आवताडे हे होते. यावेळी बोलताना ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, यापूर्वी जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कमळ चिन्हाचा उमेदवार विजयी झाला नव्हता. सध्या राष्ट्रवादीच्या तुतारीची अवस्था अतिशय बिकट असून, त्यांना उभा करायला उमेदवार नाही. अशी तुतारी वाजवणार कोण तशीच अवस्था काँग्रेसची आहे..काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सध्या प्रदेश दौऱ्यावर गेलेले आहेत. तिथे स्थानिक लोकप्रतिनिधीतील इथे नाहीत काँग्रेसला काँग्रेसच्या चिन्हावर उभा करायला उमेदवार देखील सापडले नाहीत. उबाटाची अवस्था चष्मा लावून बघितले तरी दिसत नाही. अशा प्रकारे महाविकास आघाडीच्या पक्षाची ग्रामविकास मंत्री यांनी खिल्ली उडवत. राज्यात महायुती विकासाचे एक व्हिजन घेऊन आपणा सर्वांसमोर येत आहेत..त्यांच्याकडे असणारे व्हिजन हे केवळ निवडणुकीपुरते अथवा मतं मागण्यापुरते मर्यादित नसून उज्वल भविष्याच्या अनेक पिढ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि उन्नतीसाठी कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडता शहरात विकासाचे नवे पर्व सुरू करण्यासाठी महायुतीच्या उमेदवार सुप्रिया जगताप व नगरसेवकाच्या उमेदवाराना होऊ घातलेल्या नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयी करण्याचे आवाहन केले..प्रास्ताविक राष्ट्रवादीचे राज्य प्रतिनिधी अजित जगताप यांनी केले. यावेळी आ. समाधान आवताडे, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, प्राध्यापक येताळा भगत यांची भाषणे झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.