Bharat Gogawale : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुतीच्या माध्यमातुन व्हाव्यात असे वरिष्ठांचे म्हणणे आहे

मोहोळ - ज्यांचे खरोखरच नुकसान झाले आहे, त्या मधील कोणीही नुकसान भरपाई पासून वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रशासन प्राधान्य क्रमाने काम करत आहे. बाधितांचे सरसकट पंचनामे सुरू झाले आहेत..सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची जाण असल्यानेच या सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणारे पॅकेज जाहीर करण्याचा मोठा निर्णय घेतला असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी केले.सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले मंत्री भरत भोगावले यांनी शुक्रवार ता. 10 रोजी अचानक मोहोळ तहसील कार्यालयाला भेट देऊन तहसीलदार सचिन मुळीक यांच्याकडून मोहोळ तालुक्यातील झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला..यावेळी मंत्री गोगावले यांनी कोणत्याही गावात राजकीय हेतूने काम होऊ नये अशा सुचना प्रशासनाला दिल्या. मोहोळच्या तहसीलदारांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सर्व बाधित नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचून त्या नागरिकांना व शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे..अधिकाऱ्यांचे काम चांगले आहे, तरीही काही बाधीत नागरीक वंचित राहिले असल्यास कर्मचाऱ्यांना त्या ठिकाणी पाठवून प्रत्यक्ष खात्री करण्याचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटात सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून,बाधीत शेतकऱ्यांना प्राधान्य क्रमाने नुकसान भरपाई मिळावी ही महत्त्वाची भूमिका आहे. शेतकरी व सर्वसामान्य गरिबांचे जाण असल्याने सरकारने नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वात मोठे पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतला आहे..यावेळी तहसीलदार सचिन मुळीक, शिंदे सेनेचे जिल्हा प्रमुख चरणराज चवरे यांच्यासह शहर व तालुक्यातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.दरम्यान मंत्री भरत गोगावले यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकी संदर्भातील भूमिका विचारली असता ते म्हणाले, खासदारकी आमदारकी आम्ही महायुतीच्या माध्यमातून लढलो. त्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ही त्या धरतीवर लढवाव्यात असे वरिष्ठ नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्याला सर्वांचाच होकार आहे. काही अपवाद वगळता महायुतीच्या माध्यमातून निवडणुकांना सामोरे जाणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले..