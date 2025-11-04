Solapur Politics: 'भाजप माेहिते-पाटील यांना बालेकिल्ल्यातच घेरणार'; कट्टर विरोधक प्रकाश पाटील यांचा पत्नीसह शुक्रवारी पक्षप्रवेश..

सोलापूर/बोंडले: मोहिते पाटील यांचा बालेकिल्ला असलेल्या माळशिरसमध्येच भाजपची मोर्चेबांधणी सुरू असून मोहिते-पाटील यांचे कट्टर विरोधक प्रकाश पाटील यांना भाजपमध्ये घेण्यात येणार आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे व माजी आमदार राम सातपुते यांच्याकडे माळशिरसमधील उमेदवार निवडीचे अधिकार सोपवले आहेत. आता मोहिते पाटील यांच्या पारंपरिक विरोधकाचा लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश होणार आहे, त्यामुळे मोहिते पाटलांना बालेकिल्ल्यात घेरण्याची तयारी भाजपने केल्याचे दिसत आहे. एकंदरीत जिल्ह्यात आता भारतीय जनता पक्षाने मोहिते पाटील यांना वगळून राजकारण करण्याकडे वाटचाल सुरू केली आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष प्रकाश पाटील आणि त्यांच्या पत्नी, पंचायत समितीच्या माजी सदस्या श्रीलेखा पाटील हे काँग्रेस विचाराचे दाम्पत्य येत्या शुक्रवारी (ता. ७) भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणार आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, जलसंपदा मंत्री (कृष्णा खोरे) राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री जयकुमार गोरे, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माजी आमदार राम सातपुते उपस्थितीत हा प्रवेश सोहळा होणार आहे..लोकसभा निवडणुकीत भाजपने तिकीट नाकारल्यानंतर माढ्यातून धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून निवडणूक लढून जिंकली. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही माळशिरसमधून पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आमदार निवडून आला. या दोन्ही निवडणुकीत भाजपचे विधान परिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील हे अलिप्त होते. या पराभवाचा हिशेब चुकता करण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे..दोन पिढ्यांपासून राजकीय विरोधक...प्रकाश पाटील हे माळशिरस तालुक्यातील पानीव गावचे असून ते त्यांची गावात श्रीराम शिक्षण संस्था आहे. प्रकाश पाटील यांचे वडील श्यामराव पाटील यांनी १९७८ च्या निवडणुकीत शंकरराव मोहिते पाटील यांचा पराभव केला होता, त्यामुळे मोहिते पाटील आणि प्रकाश पाटील यांच्यातील राजकीय शत्रुत्व हे दोन पिढ्यांपासून कायम आहे. मोहिते पाटील यांच्यारख्या सर्वार्थानं बलाढ्य असलेल्या नेत्याच्या तालुक्यात पाटील कुटुंबीयाने आपले राजकीय आणि इतर अस्तित्व कायम राखले होते. काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्षपदही पाटील कुटुंबीयाने भूषविले आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...माढा, मोहोळनंतर आता माळशिरस...मागील आठवड्यात मोहोळ तालुक्यातील माजी आमदार राजन पाटील, यशवंत माने, जि.प.चे माजी सभापती बाळराजे पाटील, माढा तालुक्यातील माजी आमदार बबनराव शिंदे यांचे सुपुत्र रणजितसिंह शिंदे यांचा पक्षप्रवेश झाला. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील माजी आमदार दिलीप माने यांचा पक्षप्रवेश निश्चित असला तरी पक्षातील नेत्यांच्या विरोधामुळे लांबणीवर पडला. आता भाजपने माळशिरस तालुक्यातील मोहिते-पाटील विरोधकांना गळाला लावले आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना मतदारसंघातच रोखण्याचा प्रयत्न असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.