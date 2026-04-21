Solapur Mangrul News: मंगळवेढ्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप; तहसीलसह प्रमुख शासकीय कामकाज ठप्प, ग्रामीण नागरिकांचे हाल

मंगळवेढा : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना,महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, राज्य गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ त्यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यासाठी आज २१ एप्रिल पासून बेमुदत संपाच्या हत्यार उपसल्यामुळे आज प्रमुख शासकीय सेवा विस्कळीत झाल्या ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकांना अडचणीला सामना करावा लागला..ज्या प्रमुख शासकीय कार्यालयाकडे नागरिकांची ये जा असते त्याच कार्यालयातील कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे कार्यालयीन कामकाजावर मोठ्या परिणाम दिसून आला. तहसील मधील सर्वाधिक 68 कर्मचारी या संपात सहभागी झाले या कर्मचाऱ्यांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणाऱ्या मागण्या कडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांनी हे संपाचे हजारो उपासले त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना तात्काळ जारी करण्यात यावी. .सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत समस्यांवर मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी, दोन महिन्यांतून एकदा चर्चासत्राचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यात यावे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्त तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तसेच वस्तीशाळा शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तात्काळ उठवा,१०:२०:३० वर्षांच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावा,राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीचा सन २००५ पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यात यावा. तसेच पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायतीमधील कायम असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियमित समावेशन करण्यात यावे.सर्व सरकारी कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक / कंत्राटी रोजंदारी कर्मचाय्रांना सर्व महत्वाच्या इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी.सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा.१० वर्षे सतत काम करीत असलेल्या सर्व कंत्राटी/रोजंदारी / अंशकालीन कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित करा.एकवेळची बाब म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या द्या. .अनेक विभागात लिपिक संवर्गातील कर्मचा-यांना प्रदिर्घ काळ कार्यात्मक उच्च पदाच्या पदोन्नतीपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे अपेक्षित वेतन वृध्दीचा लाभ संबंधितांना मिळत नाही. याबाबत सुधारित धोरण करण्यात यावे."पीएफआरडीए" कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी.सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्याविरुध्द कडक कारवाई व्हावी यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करुन कलम ३५३ अजामिनपात्र करण्यात यावे.सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा,चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील १९८१ च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करा.ज्या विभागाने सेवाभरती नियम व आकृतीबंधास अद्याप शासन मंजुरी घेतलेली नाही, त्यांना अशी मंजुरी विहित मुदतीत घेण्यासंदर्भात सूचना देण्यात याव्यात,शिक्षकांचे जीवन उध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यतेवा शासन आदेशाबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा.नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करा. याचा समावेश आहे.