Ujani Dam: उजनी धरणाला मोठा दिलासा! अवघ्या चार दिवसांत 'मायनस'मधून 'प्लस'मध्ये; जिल्ह्याच्या पाणीस्थितीत मोठी सुधारणा

सोलापूर: पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम घाटमाथ्यावर झालेल्या दमदार पावसामुळे उजनी धरण बुधवारी (ता. ८) उपयुक्त (प्लस) साठ्यात आले असून सायंकाळी सहापर्यंत ३१.८९ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. धरणात गेल्या ४८ तासात २३.६१ टीएमसी पाणी जमा झाले. मंगळवारपासून (ता. ७) पाऊस कमी झाल्याने भीमा नदीपात्रात येणारा विसर्ग सायंकाळी कमी होऊन ९२ हजार ८९२ क्युसेक इतका झाला होता. मात्र, त्यात पुन्हा रात्री नऊ वाजता वाढ होऊन तो सव्वालाखावर गेला होता. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या पावसामुळे जिल्ह्याची वरदायिनी उजनी धरणात जलसाठा वाढला आहे. धरणातील पाणीसाठ्याची टक्केवारी उणे २७.२३ इतकी खालावल्याने जिल्ह्यात चिंताजनक स्थिती होती. मात्र, चार दिवसांत धरण ''मायनस''मधून ''प्लस'' मध्ये आले आहे. बुधवारी उपयुक्त साठ्यात आलेल्या धरणात सायंकाळी १६.३१ टक्के इतका पाणीसाठा झाला. दरम्यान, १ लाख ६५ हजार क्युसेकवर पोहोचलेला विसर्ग घाटमाथ्यावर थांबून थांबून पडणाऱ्या पावसामुळे मंगळवारी सायंकाळी १ लाख ५६ हजार क्युसेकवर आला तर बुधवारी सायंकाळी ९२ हजार ८९२ क्युसेकपर्यंत कमी झाला होता..नीरा खोऱ्यातील चार धरणांमध्ये २.५७५ टीएमसी पाण्याची नव्याने भरनातेपुते : नीरा नदीच्या खोऱ्यातील धरणांमध्ये पाणीसाठा वाढू लागला आहे. ८ तारखेला सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत चार धरणांमध्ये नव्याने २.५७५ टीएमसी पाण्याची भर पडली असून, एकूण पाणीसाठा २६.८८९ टीएमसी झाला आहे. म्हणजेच धरणे ५५.६३ टक्के भरली आहेत. मात्र, मागील वर्षी याच दिवशी धरणांमध्ये ३४.०८७ टीएमसी, म्हणजेच ७०.५३ टक्के पाणीसाठा होता..धरणनिहाय पाणीसाठा पुढीलप्रमाणेभाटघर धरण : १२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, आजअखेर ४४५ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. धरणात १०.३६८ टीएमसी पाणीसाठा असून धरण ४४.१२ टक्के भरले आहे.नीरा देवधर : २२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, आजअखेर ८३३ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. धरणात ६.२२६ टीएमसी पाणीसाठा असून धरण ५३.०८ टक्के भरले आहे.वीर धरण : ६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, आजअखेर २४६ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. धरणात ८.३३९ टीएमसी पाणीसाठा असून धरण ८८.६४ टक्के भरले आहे.गुंजवणी धरण : ७० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, आजअखेर ९०९ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. धरणात १.९५५ टीएमसी पाणीसाठा असून धरण ५२.९८ टक्के भरले आहे..चार तालुक्यांचे आर्थिक गणितनीरा खोऱ्यातील चार धरणांवर पश्चिम महाराष्ट्रातील फलटण, बारामती, माळशिरस, इंदापूर, सांगोला व पंढरपूर या तालुक्यांचे आर्थिक गणित अवलंबून असते.वीर धरणातून नीरा नदीत६,०३७ क्युसेक विसर्गनातेपुते : पुणे जिल्ह्यातील वीर धरणाच्या पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत असल्याने बुधवारी (ता. ८) सायंकाळी ६ वाजल्यापासून नीरा नदीपात्रात एकूण ६,०३७ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. धरण क्षेत्रात आणि पाणलोट भागात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, पुढील काळातील पावसाचे प्रमाण आणि धरणात होणारी आवक लक्षात घेऊन विसर्गामध्ये वाढ अथवा घट होण्याची शक्यता असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..धरणाच्या सांडव्यावरून ४,६३७ क्युसेक तर एस्केपमधून १,४०० क्युसेक असा एकूण ६,०३७ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग नीरा नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. नीरा उजवा कालवा विभाग, फलटणचे कार्यकारी अभियंता यांनी नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन करताना सांगितले की, पावसाचे प्रमाण आणि धरणात होणारी पाण्याची आवक (येवा) पाहून हा विसर्ग आवश्यकतेनुसार कमी किंवा जास्त केला जाऊ शकतो. त्यामुळे नीरा नदीकाठच्या सर्व गावांतील नागरिकांनी नदीपात्रात उतरू नये. तसेच नदीपात्रात किंवा नदीकाठावरील शेतीसाहित्य, मोटारी, पाळीव जनावरे अथवा अन्य वस्तू तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नदीकाठच्या तसेच सखल भागातील गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना तातडीने सतर्क करण्याच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.धरणातील पाणीसाठाएकूण साठा ७३.५७ टीएमसीउपयुक्त साठा ९.९१ टीएमसीउपयुक्त साठ्याची टक्केवारी १८.५०दौंड विसर्ग १२१४६४ क्युसेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.