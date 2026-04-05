सोलापूर

Solapur Railway: दौंड-वाडी लोहमार्गाचे चौपदरीकरण; भूसंपादन सुरू, ‘अमृत’मधून होणार सोलापूरसह ११ स्थानकांचा कायापालट!

land acquisition process for railway projects India: दौंड-वाडी लोहमार्ग चौपदरीकरणासाठी भूसंपादनाला वेग; २०३१ पर्यंत तिसरी-चौथी मार्गिका पूर्ण होऊन गाड्यांचा वेग ताशी १६० किमीपर्यंत वाढण्याची शक्यता
Railway Expansion Plan: Land Acquisition Underway for Daund–Wadi Project

Railway Expansion Plan: Land Acquisition Underway for Daund–Wadi Project

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : मध्य रेल्वेकडून प्रवाशांना अधिक जलद व आरामदायी सेवा देण्यासाठी अमृत योजनेअंतर्गत सोलापूरसह ११ रेल्वे स्थानकांवर विविध विकासकामे सुरू आहेत. सोलापूर, बेलापूर, गाणगापूर, कुर्डुवाडी, पंढरपूर, दुधनी, धाराशिव, लातूर, कलबुर्गी, शहाबाद व वाडी या स्थानकांचा यात समावेश आहे. दौंड ते वाडी दरम्यान तिसरी व चौथी मार्गिका टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक डॉ. सुजित मिश्रा यांनी दिली.

Loading content, please wait...
railway
Land Acquisition
district
Railway Department
Solapur

