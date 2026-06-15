Solapur Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा! सोलापूरजवळील स्थानकाचा कायापालट, आता गाड्या धावणार अधिक वेगाने

सोलापूर: मध्य रेल्वेच्या सोलापूर विभागाने पायाभूत सुविधांच्या विकासात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. सोलापूरजवळील टिकेकरवाडी रेल्वे स्थानकावरील यार्डचे आधुनिकीकरण आणि क्षमता वाढीचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. नियोजित ट्रॅफिक ब्लॉक घेऊन विक्रमी वेळेत हे काम पूर्ण करण्यात आले असून, त्यामुळे या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक अधिक सुरक्षित, गतिमान आणि कार्यक्षम होणार आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...वाढती प्रवासी संख्या आणि मालवाहतुकीची वाढती मागणी लक्षात घेऊन टिकेकरवाडी स्थानकातील यार्डमध्ये व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सोलापूर विभागातील विविध विभागांच्या समन्वयातून हे काम वेळेत पूर्ण झाले. ब्लॉक कालावधीत परिचालन, अभियांत्रिकी, सिग्नल व दूरसंचार, ट्रॅक्शन आणि विद्युत विभागातील ३६८ हून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र परिश्रम घेत या श्रेणीसुधारणा यशस्वी केल्या. रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, या आधुनिकीकरणामुळे गाड्यांच्या वेळपालनात सुधारणा होणार असून, प्रवासी तसेच मालवाहतूकदारांना त्याचा मोठा लाभ मिळणार आहे..आधुनिक यंत्रसामग्रीचा प्रभावी वापरहे काम पूर्ण करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर केला. यामध्ये युनिमॅट ट्रॅक टॅम्पिंग मशिन्स, रेल क्रेन, हायड्रॉलिक ट्रॅक जॅक, ओएचई कामांसाठीची विशेष उपकरणे आणि टॉवर वॅगन्सचा समावेश होता. तसेच सुरक्षा आणि समन्वयासाठी वॉकी-टॉकी, क्रँक हँडल्स आणि विशेष क्लॅम्प्सचा वापर करण्यात आला. टिकेकरवाडी स्थानकावरील या सुधारणा सोलापूर विभागाच्या रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, त्याचा लाभ प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षेत्राला दीर्घकाळ मिळणार आहे..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालीस्थानकावरील जुन्या पॅनेल इंटरलॉकिंग प्रणालीच्या जागी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सिग्नलिंग व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह झाली आहे.शंटिंग सिग्नल अन् ट्रॅक सुविधांचे अद्ययावतीकरणयार्डमधील गाड्यांच्या अंतर्गत हालचाली अधिक जलद आणि सुरक्षित करण्यासाठी अतिरिक्त शंटिंग सिग्नल बसविण्यात आले असून, ट्रॅक घटकांचेही आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे.मार्ग क्षमतेत वाढलांब पल्ल्याच्या प्रवासी आणि मालगाड्यांची हाताळणी अधिक प्रभावीपणे करता यावी, यासाठी यार्डची पुनर्रचना करून मार्ग क्षमतेत वाढ करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.