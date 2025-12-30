Senior Shiv Sena leaders in Solapur announcing their resignation amid political unrest.

Senior Shiv Sena leaders in Solapur announcing their resignation amid political unrest.

sakal

सोलापूर

Solapur politics: सोलापुरात ठाकरेंच्या शिवसेनेला गळती; ‘दासरी हटाव’च्या नाऱ्यानंतर दिग्गज नेत्यांचा राजीनामा, ठाकरे सेना बॅकफूटवर!

Dasari Hatao Slogan impact on Thackeray Shiv Sena: सोलापुरात शिवसेनेत अंतर्गत गटबाजीचा उद्रेक; दिग्गज नेत्यांचा राजीनामा
Published on

सोलापूर: महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वीच सोलापूर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात भूकंपसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. सकाळी उमटलेल्या ‘दासरी हटाव’च्या नाऱ्यानंतर, सायंकाळपर्यंत पक्षाच्या जिल्हाप्रमुखांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा अस्त्र उपसल्याने खळबळ उडाली आहे. अंतर्गत गटबाजी आणि नाराजीचा उद्रेक झाल्याने सोलापुरात मशाल विझण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

