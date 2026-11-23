मळोली : मळोली (ता. माळशिरस) येथील तीन युवक वेळापूरवरून मळोली गावाकडे येत असताना मळोलीकडून वेळापूरकडे जाणाऱ्या टाटा पंच गाडीने त्यांच्या दुचाकीला समोरासमोर धडक दिली. या अपघातात दोन युवक ठार, तर एक गंभीर जखमी झाला आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.अकलूज-सांगोला महामार्गावर रविवारी सकाळी अकरा वाजता वेळापूरकडून मळोलीच्या दिशेने दुचाकीवरून (एमएच ४५ एएच ४३३८) निघालेले रोहन गणपत जाधव (वय २१), मयूर सुखदेव शिंदे (वय २१) व सागर तुळशीराम मगर यांना वेळापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या टाटा पंच (एमएच ११ डीझेड २१७२) या गाडीने समोरासमोर धडक दिली. .अपघातानंतर टाटा पंच गाडी सुमारे दीडशे फूट ब्रेक लावत बाजूच्या गटारात जाऊन पडली. अपघातानंतर रुग्णालयात नेत असताना रोहन जाधव व मयूर शिंदे यांची प्राणज्योत मालवली, तर सागर मगर याच्यावर अकलूज येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मळोली येथील इलेक्ट्रिक मोटार रिवाइंडिंगचा व्यवसाय करणाऱ्या रोहन जाधव यांचा काही दिवसांपूर्वीच साखरपुडा झाला होता..चारचाकी गाडी (टाटा पंच) चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडल्याचे दिसून येत असून, दुचाकीवरील हे युवक त्यांच्या बाजूने जात असल्याचे दिसत आहे. अपघातात मोटारसायकल एका बाजूने पूर्णतः तुटली असून, चारचाकी गाडीच्या ड्रायव्हिंगच्या बाजूचे बोनेट व आरसा तुटून गेला आहे. घटना घडल्यानंतर वेळापूर ठाण्यातील पोलिस नितीन लिंगडे, हवालदार माळी, साहिल तांबोळी तसेच सहायक पोलिस निरीक्षक आशिष कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...व्यवसाय करून उदरनिर्वाहसागर तुळशीराम मगर हा युवक इलेक्ट्रिक काम शिकण्यासाठी रोहन जाधव यांच्याकडे येत होता. तो निमगाव मगराचे येथील असून, तोही या अपघातात गंभीर जखमी झाला आहे. मळोली येथील रोहन जाधव व मयूर शिंदे हे दोन्ही युवक स्वतःचा व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करीत होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.