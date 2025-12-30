Barshi Crime: 'बार्शीत पाठलाग करत पिस्टलसह एकास अटक'; कार अन्‌ तीन जिवंत काडतुसांसह सहा लाखांचा ऐवज जप्त..

बार्शी शहर : बार्शी शहरापासून जवळच असलेल्या बाह्यवळण रस्त्यावर एका संशयित कारमधून काही गुन्हेगार भूमकडे जाणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. यावरून बार्शी तालुका पोलिसांनी गुन्हेगारांच्या वाहनाचा पाठलाग करत एका संशयित आरोपीसह त्याच्याकडील एक पिस्टल आणि कारसह सहा लाखांचा ऐवज जप्त केला. ही कारवाई तालुका पोलिसांच्या पथकाने रविवारी (ता. २८) मध्यरात्री २.३० वाजता केली..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप ढेरे यांना खबऱ्यामार्फत एका कारसह काही संशयित देवगावमार्गे भूमकडे जाणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. त्यावरून दिलीप ढेरे यांच्यासह पोलिस उपनिरीक्षक बालाजी वळसने, हवालदार सुभाष सुरवसे, खांडेकर, पोलिस शिपाई बालाजी हंगे, राहुल बोंदर, गवळी, बचुटे, चिट्टलवार हे बाह्यवळण रस्त्यावर पाळत ठेवून होते. त्यावेळी पांढऱ्या रंगाची कार (एमएच ८ - झेड ७४७५) ही बाह्यवळण रस्त्यावरील गाडेगाव चौकातून बेफाम वेगात देवगावकडे निघाली होती. पोलिसांनी त्या वाहनाला अडवण्याचा प्रयत्न केला असता थांबली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी तिचा पाठलाग केला..गाडेगाव रस्त्यावरील यमाई देवीच्या मंदिराजवळच्या गतिरोधकावर वेगात चाललेल्या कारच्या समोरच पोलिसांनी पोलिस जीप आडवी घातली. त्यामुळे संशयितांना कार थांबवावी लागली. त्याचवेळी कारच्या चालकाने अंधाराचा फायदा घेत धूम ठोकली. परंतु, कारमधील दुसऱ्या व्यक्तीस पोलिसांनी तत्काळ पकडले. .अभिजित चंद्रकांत जाधव (रा. गारभवानी नगर झोपडपट्टी, परंडा, ता. परंडा. जि. धाराशिव) असे ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचे नाव आहे. त्याचा साथीदार धीरज कांतिलाल पवार ( रा. सावदरवाडी, ता. परंडा, जि. धाराशिव) हा अंधाराचा फायदा घेत पळून गेला..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...अभिजित जाधव याची झडती घेतली असता, त्याच्याकडून त्याच्याजवळील मोबाईल, तसेच कारमध्ये गिअर जवळील आणखी एक मोबाईल आणि गाडीच्या डॅशबोर्डमध्ये कप्प्यात ठेवलेली देशी बनावटीची पिस्टल व त्यामध्ये तीन जिवंत काडतुसे असा ५ लाख ९५ हजार ६०० रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे. अधिक तपास तालुका पोलिस करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.