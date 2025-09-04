Solapur News:'पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढलेल्या व्यक्तीचा दोघांच्या मारहाणीत मृत्यू'; साेलापूर शहरातील शिवरायांच्या पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढला अन्..

सोलापूर : शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील शिवरायांच्या पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढलेल्या व्यक्तीला बुधवारी (ता. ३) पहाटेच्या सुमारास खाली उतरविताना झालेल्या धक्काबुक्कीत तो खाली पडला. दोघांच्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी दोघांविरूद्ध फौजदार चावडी पोलिसांत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. न्यायालयाने दोघांनाही न्यायालयीन कोठडी ठोठावली..Solapur Accident:'बोरामणीजवळ बस अन् कंटेनरच्या अपघातात आठ प्रवासी जखमी'; ओव्हरटेक करताना बसचा एका बाजूचा पत्रा फाटला.बुधवारी पहाटे चारच्या सुमारास एक अनोळखी व्यक्ती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढला होता. तेथून तो अश्लिल हावभाव करत होता. त्यावेळी तेथे असलेले सुरज सुरेश सुरवसे (रा. मराठा वस्ती, भवानी पेठ) व प्रशांत दत्तात्रय मरगणे (रा. अवंती नगर) यांनी त्या व्यक्तीला खाली उतरण्यास सांगितले. पण, तो खाली उतरत नसल्याने सुरज व प्रशांत हे दोघेही चबुतऱ्यावर चढले. सुरज सुरवसे याने लाकडाने मारून त्या अनोळखी व्यक्तीस खाली उतरविण्याचा प्रयत्न केला. त्यात तो व्यक्ती चबुतऱ्यावरून खाली पडला. तेथे थांबलेल्या प्रशांत मरगणे याने त्या व्यक्तीला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली..दरम्यान, फौजदार चावडी पोलिस ठाण्याचे पेट्रोलिंग (गस्त) करणारे पथक तेथे आले. त्यांनी जखमी अवस्थेत त्या व्यक्तीला सिव्हिल हॉस्पिटलला नेले, पण उपचारा दरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिस हवालदार अतुल रिकींबे यांनी फिर्याद दिली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महादेव राऊत, तानाजी दराडे यांनीही त्याठिकाणी भेट दिली. घटनेची संपूर्ण माहिती तातडीने पोलिस आयुक्तांना देण्यात आली..राज्य शासनाचा निर्णय! 'दूध खरेदी दरात वाढ'; गाईच्या दुधाचा दर ३५ रुपयांपर्यंत; दर वाढूनही गोपालकांचा खर्च मात्र आवाक्याबाहेर.मृताच्या दोन्ही हातावर ‘आर.ए’ गोंदलेलेसदर व्यक्ती मनोरुग्ण असल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. तो ४० वर्षीय व्यक्ती आहे. मृताच्या दोन्ही हातावर ‘आर. ए.’ (एका हातावर नुसते आर. ए. आणि दुसऱ्या हातावर लव्ह काढून त्यात ती अक्षरे गोंदलेली आहेत) अशी अक्षरे गोंदलेली आहेत. त्यावरून पोलिस मृताची ओळख पटवत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.