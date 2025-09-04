Solapur News:'पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढलेल्या व्यक्तीचा दोघांच्या मारहाणीत मृत्यू'; साेलापूर शहरातील शिवरायांच्या पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढला अन्..

सोलापूर

Statue Pedestal Clash Turns Fatal: फौजदार चावडी पोलिस ठाण्याचे पेट्रोलिंग (गस्त) करणारे पथक तेथे आले. त्यांनी जखमी अवस्थेत त्या व्यक्तीला सिव्हिल हॉस्पिटलला नेले, पण उपचारा दरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिस हवालदार अतुल रिकींबे यांनी फिर्याद दिली.
Shocking incident in Solapur: Man dies after assault near Shivaji Maharaj statue pedestal.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील शिवरायांच्या पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढलेल्या व्यक्तीला बुधवारी (ता. ३) पहाटेच्या सुमारास खाली उतरविताना झालेल्या धक्काबुक्कीत तो खाली पडला. दोघांच्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी दोघांविरूद्ध फौजदार चावडी पोलिसांत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. न्यायालयाने दोघांनाही न्यायालयीन कोठडी ठोठावली.

