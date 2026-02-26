सोलापूर

Solapur Crime: कारची काच फोडल्याच्या रागातून एकाचा खून; सीना नदीपात्रात मृतदेह, मोहोळ पोलिसांकडून दाेन भावांना अटक!

Minor Dispute Turns Fatal; Two Brothers Held in Sina River Murder Case

मोहोळ : चारचाकीची काच फोडल्याचा राग मनात धरून दोघा भावांनी मिळून एकास गंभीर मारहाण केली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा मृतदेह वाळूज येथे सीना नदीपात्रात आढळला. या प्रकरणी दोघांविरुद्ध मोहोळ पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विजय भागवत जगझाप (रा. दहिटणे, ता. बार्शी) असे खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.

