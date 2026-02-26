Solapur Crime: कारची काच फोडल्याच्या रागातून एकाचा खून; सीना नदीपात्रात मृतदेह, मोहोळ पोलिसांकडून दाेन भावांना अटक!

मोहोळ : चारचाकीची काच फोडल्याचा राग मनात धरून दोघा भावांनी मिळून एकास गंभीर मारहाण केली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा मृतदेह वाळूज येथे सीना नदीपात्रात आढळला. या प्रकरणी दोघांविरुद्ध मोहोळ पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विजय भागवत जगझाप (रा. दहिटणे, ता. बार्शी) असे खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे..Satara News: यशवंत बँक गैरव्यवहारप्रकरणी शेखर चरेगावकरला अटक; दोन मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी, सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ! .बार्शी तालुक्यातील दहिटणे येथील मृत विजय जगझाप हे आई-वडील, पत्नी व दोन मुलांसह राहतात. त्यांची पत्नी मजुरीसाठी मुलांना घेऊन पुण्याला गेली होती. २१ फेब्रुवारी रोजी रात्री दीडच्या सुमारास गावातील दीपक कोळी व भुजंग कोळी यांच्या स्कार्पिओ गाडीची काच फोडण्यात आली होती. त्यानंतर कोळी बंधूनी विजयला काठीने जबर मारहाण करत जातीवाचक शिवीगाळ केली. त्यानंतर विजयचा भाऊ योगेश जगझाप यांनी दीपक व भुजंग या दोघांना तुमच्या गाडीचे नुकसान भरून देतो, असे सांगितले होते. .विजयला समजावून सांगून एका खोलीत बसवून बाहेरून कडी लावली होती. त्यानंतर योगेशला झोप लागली. पहाटे तीनच्या सुमारास त्याला जाग आली पण विजय घरात नव्हता. त्याची सर्वत्र शोधाशोध केली. विजयाची पत्नी पुण्यावरून आली, त्यांनीही विजयचा शोध घेतला. दीपक व भुजंग यांच्याकडे चौकशी करण्यासाठी गेले. त्यांनी कोमल विजय जगझाप यांना जातिवाचक शिवीगाळ करून आमच्या गाडीची काच का फोडली, असा जाब विचारला. तसेच ‘त्याला उद्याचा दिवस बघू देणार नाही’ अशी धमकीही दिली, असे फिर्यादीत नमूद आहे..Satara News: पाचगणीत ‘ईडी’ची कारवाई! मनी लाँडरिंगप्रकरणी जुनैद मेमन यांच्या तीन मिळकती ताब्यात; गुप्तता अन् माहिती देण्यास टाळाटाळ!.संशयितांना आज न्यायालयात नेले जाणारमृत विजय जगझापच्या कुटुंबीयांनी २२ फेब्रुवारी रोजी वैराग पोलिस ठाण्यात विजय जगझाप बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली होती. त्यानंतरही तो सापडला नाही. मंगळवारी (ता. २४) सकाळी अकराच्या सुमारास विजयचा मृतदेह वाळूजजवळील नदीपात्रात आढळले. या प्रकरणी मृताची पत्नी कोमल जगझाप (रा. दहिटणे, ता. बार्शी) यांनी कोळी बंधूविरुद्ध फिर्याद दिली. त्यावरून दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून दोघांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. गुन्ह्याचा तपास पोलिस निरीक्षक बाजीराव पोवार करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.