Solapur Politics : मंगळवेढ्यात भाजपाकडे नगराध्यक्षसह, नगरसेवकपदासह ६२ जणांचे अर्ज!

मंगळवेढा : नगरपालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पार्टीकडे नगराध्यक्षपदासाठी 3 तर नगरसेवक पदासाठी तब्बल 60 जणांनी अर्ज केलेल्या इच्छुकांच्या आज आ. समाधान आवताडे यांच्या संपर्क कार्यालयात मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारा पैकी कोणाला संधी मिळते याकडे लक्ष लागले आहे .या मुलाखती आ.समाधान आवताडे, भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, मंगळवेढा निवडणूक प्रभारी राजेंद्र सुरवसे, शहराध्यक्ष नागेश डोंगरे,तालुकाध्यक्ष अंबादास कुलकर्णी, जिल्हा सरचिटणीस संतोष मोगले यांनी घेतल्या. तब्बल नऊ वर्षानंतर होत असलेल्या नगरपालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पार्टीकडे तब्बल 63 जणांनी अर्ज केले असून यामध्ये अनेक मातब्बर चेहरे आहेत. शहरांमध्ये दहा प्रभाग असून दहा प्रभागातून वीस नगरसेवक निवडले जाणार आहे.त्यामध्ये दहा महिला व दहा पुरुष आहेत. .पार्लमेंटरी बोर्ड प्रभागात जाऊन उमेदवार निवडणार.नगरपालिकेची निवडणूक पक्षाकडून पूर्णपणे ताकतीने लढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत त्यामध्ये दररोज निवडणूक तयारीचा वरिष्ठाकडून आढावा घेतला जात असून नगराध्यक्ष भाजपचाच करण्याच्या दृष्टीने पदाधिकारी कामाला लागले आहेत. सध्या भारतीय जनता पार्टीचे राज्यात व देशात सुरू असलेल्या कामावर विश्वास ठेवून भारतीय जनता पार्टीकडे उमेदवारीसाठी मागणी केली. थेट नगराध्यक्ष पदासाठीच्या महिला जागेवर सध्या प्रा.तेजस्विनी कदम व राधा सुरवसे,सुप्रिया जगताप यानी मुलाखती दिल्या. .तर नगरसेवक पदासाठी अनेक जुन्या पदाधिकाऱ्यासह अनेक नवीन चेहऱ्यानी मागणी केली. त्या सर्व इच्छुक उमेदवारांच्या आज मुलाखती आज सायंकाळच्या सत्रात घेण्यात आल्या त्यांच्याकडून प्रभागनिहाय तयारीचा आढावा देखील घेतला.त्यावेळी काहीनी शक्तिप्रदर्शन देखील केले .त्यामध्ये प्रभागातील मतदारसंख्या,जातीय समीकरण,जागा जिंकून येण्यासाठी करावे लागणाऱ्या उपाययोजना याबाबतची माहिती जाणून घेण्यात आली.मुलाखती झाल्या; आता पक्षाची यादी जाहीर होण्याची प्रतीक्षा.त्यामुळे भाजपाकडून कोणाला संधी मिळणार यावर इच्छुक उमेदवाराचा जीव टांगणीला लागला.दरम्यान मोहम्मदमुस्तफा अहमद मुलानी यांचा प्रभाग क्रमांक 5 नामाप्र राखीव जागेसाठी एक अपक्ष तर एक भाजपाकडून असे दोन अर्ज दाखल झाले. यावेळी शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी तालुकाध्यक्ष प्रा.येताळा भगत यांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला.यावेळी आ.समाधान आवताडे,जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी स्वागत केले.