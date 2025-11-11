सोलापूर

Solapur Politics : मंगळवेढ्यात भाजपाकडे नगराध्यक्षसह, नगरसेवकपदासह ६२ जणांचे अर्ज!

Municipal Elections : आगामी मंगळवेढा नगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपाकडे नगराध्यक्ष पदासाठी ५ तर नगरसेवक पदासाठी ६० जणांनी अर्ज केले. आज आ. समाधान आवताडे यांच्या कार्यालयात उमेदवारांची मुलाखत घेतली गेली.
BJP Receives 62 Nominations for Mangalwedha Municipal Elections

हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : नगरपालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पार्टीकडे नगराध्यक्षपदासाठी 3 तर नगरसेवक पदासाठी तब्बल 60 जणांनी अर्ज केलेल्या इच्छुकांच्या आज आ. समाधान आवताडे यांच्या संपर्क कार्यालयात मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारा पैकी कोणाला संधी मिळते याकडे लक्ष लागले आहे

