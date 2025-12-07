Mangalwedha News : खरीप ते रब्बी; प्रत्येक हंगामात दुबार पेरणी; शेतकऱ्यांच्या व्यथेला शासनानं कधी दाद द्यायची!

मंगळवेढा : दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी निसर्गाबरोबर शासकीय यंत्रणेच्या त्रासाला सामोरे जावे लागते त्यामुळे खरीप आणि रब्बी हंगामात बहुतांश शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीचा अनुभव नेहमी सोसावा लागतो मात्र राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्याच्या दुबार पेरणीच्या वेदनाची जाणीव नसते मात्र नगरपालिका निवडणुकीच्या पुढे ढकलल्यामुळे मतदाराच्या प्रति करावा लागणारा खर्च म्हणजे एक प्रकारे दुबार पेरणी असल्यामुळे आता तरी राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्याच्या वेदनेचा प्रश्न समजू शकेल का ? अशी प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त होऊ लागली..तालुक्यात भीमा नदीकाठ, उजनी आणि म्हैसाळचे लाभक्षेत्र वगळता उर्वरित क्षेत्र हे निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असते त्यामुळे याच भागातील शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यावर दरवर्षी शासकीय मदतीसाठी प्रतिक्षा करावी लागत आहे 2023 ला भीषण दुष्काळ पडून देखील शासनाने ट्रिगर वन चा निकष लावत मंगळवेढा तालुक्याला वगळले होते तरी देखील त्या संकटाची मालिका शेतकऱ्यांनी शोषून गतवर्षी खरीप हंगामात देखील वेळेवर पेरणी करून देखील हातातोंडाशी आलेली पिके निसर्गाने झोडपून नेली. .Solapur Crime: 'बालकांना भीक मागायला लावणाऱ्या महिलेवर गुन्हा'; साेलापूर शहरातील चौकांत लहान मुले, महिला व पुरुषांना करतात उभे...त्यावेळी निकष न लावता विमा कंपनीने कसेबसे 25% अग्रीम रूपाने मदत केली. यंदाही खरीप हंगामात तीच परिस्थिती निर्माण झाली महसूल कृषी यंत्रणेने मदतीच हात दिला मात्र विमा कंपनीने अद्यापही कसल्याही स्वरूपाची मदत दिली नाही त्यामुळे शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला. पावसाच्या तडक्यातून ज्या शेतकऱ्यांना मक्याचे पीक हातात आले त्या शेतकऱ्यांना महिन्याभरापूर्वी मका हमीभाव केंद्र नसल्यामुळे प्रतिक्विंटल 600 रुपयाचा फटका सोसावा लागला. अशा परिस्थितीत काही ठिकाणी रब्बी ज्वारीची पेरणी काही प्रमाणात झाली आहे तर काही ठिकाणी जमिनीला वापसा देखील आला नाही अजूनही शेतकरी रब्बीच्या पेरणीच्या प्रतीक्षेत आहे..त्यामुळे उशिरा का होईना शेतकऱ्यांना हरभरा किवा गव्हाची पेरणी करावी लागत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वेदनेची जाणीव राज्यकर्त्यांना होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करावे लागते हा दरवर्षीचा अनुभव आहे. अगदी तशाच पद्धतीने यंदाच्या नगरपालिका निवडणुकीमध्ये निवडणूक जाहीर होऊन उमेदवार प्रचाराला लागले मतदारांना खुश करण्यासाठी अनेक प्रकारचा मार्ग अवलंबत आहे अशा परिस्थितीत ऐनवेळी निवडणूक पुढे गेल्यामुळे त्याच मतदारांना उमेदवाराकडून परत खर्च करावा लागणार आहे त्यामुळे एक प्रकारच्या मतदारावर देखील दुपार पेरणीच करावी लागणार आहे त्यामुळे राज्य करताना यानिमित्ताने का होईना शेतकऱ्यांच्या वेदनेची जाणीव होईल का असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.