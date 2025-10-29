Mangalwedha ZP Election : लक्ष्मी दहिवडी गट राखीव की सर्वसाधारण निर्णय विभागीय आयुक्ताकडे ?

मंगळवेढा : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेत लक्ष्मी दहिवडी गट राखीव होण्यासाठी चोखामेळानगर ग्रामपंचायतीतील मागासवर्गीची लोकसंख्या प्रशासनाने वाढवून दाखवल्याने तो गट राखीव झाला त्यामुळे तालुक्यातील भोसे गटावर अन्याय केल्याची हरकत शहाजी कांबळे यांनी घेतली. या संदर्भातील हरकतीचा अहवाल विभागीय आयुक्ताला सादर करण्यात आला त्यामुळे विभागीय आयुक्त यावर काय निर्णय घेण्यात याकडे लक्ष लागले. .या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना निश्चित करताना 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेतला,त्यानुसार तालुक्यातील दामाजी नगर,हुलजंती, भोसे, लक्ष्मी देहिवडी हे चार गट असून या गटांमध्ये तालुक्यात भोसे जिल्हा परिषद गटातील मागासवर्गीय कुटुंबाची लोकसंख्या 7586 इतकी आहे मात्र लक्ष्मी दहिवडी गट हा राखीव व्हावा या दृष्टिकोनातून प्रशासनाने चोखामेळा नगर या ग्रामपंचायतीची मागासवर्गीय लोकसंख्या 546 असताना प्रशासनाने वाढवून 1113 इतकी केली. सदर ग्रामपंचायत ही 2014 साली अस्तित्वात आली. त्यामुळे 2011 च्या निकषात या ग्रामपंचायतीतील कुटुंब संख्या किती निश्चित करणार याबाबत विचारणा होत,आहे. .Ahilyanagar Crime: 'अहिल्यानगरमधून दोन किलो सोन्यासह कारागीर फरार'; सराफ बाजारातील प्रकार; बाजारभावानुसार एक कोटी किंमत.त्यामुळे या गटाची मागासवर्गीय कुटुंबाची लोकसंख्या 7883 इतकी झाली. त्यामुळे भोसे गट हा राखीव न होता भोसे गट हा पुन्हा खुला झाला तर लक्ष्मीदहिवडी गट मागासवर्गीयाच्या वाढीव लोकसंख्येमुळे महिलेसाठी आरक्षित झाला. या गटामध्ये लक्ष्मी दहिवडी 741, आंधळगाव 812 ममदाबाद शेटफळ 154 गुंजेगाव 537 मारापुर 287 अकोला 293 शेलेवाडी 222 गणेशवाडी 85 करने की 215 देगाव 52 अशी 3579 लोकसंख्या मागासवर्गीयाची लक्ष्मी दहिवडी गणाची आहे तर चोखामेळानगर गणामध्ये चोखामेळा नगर 1113 डोंगरगाव 648, लेडवे-चिंचाळे 236 शिरशी 59 गोणेवाडी 385 जुनोनी 519 पाटखळ ६२१ खुपसंगी 536 कचरेवाडी 87 अशी 4304 इतकी मागासवर्गीय कुटुंबाची लोकसंख्या आहे सदर प्रभाग रचनेवर शहाजी कांबळे यांनी हरकत नोंदवली असून जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल सध्या विभागीय आयुक्तालयाला सादर केला..त्यामुळे यावर विभागीय आयुक्त काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे. सध्या तालुक्यातील राजकीय हालचाली स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गतिमान होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.