Solapur Protest: मंगळवेढ्यात स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवा; अन्यथा ३ ऑगस्टला बोंबाबोंब आंदोलनाचा इशारा

मंगळवेढा : तालुक्यामध्ये ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसवण्यात येत आहेत स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले याची दखल न घेतल्यास बोंबाबोंब आंदोलनाचा इशारा देखील शिवसेना कामगार पक्षाच्या वतीने महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता संजय मरळी यांना देण्यात आला..यावेळी जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख राजेंद्र सावंत जिल्हाध्यक्ष राजकुमार स्वामी जिल्हा उपाध्यक्ष कृष्णा सोमुत्ते, तालुका प्रसिद्धी प्रमुख तानाजी इंगळे, तालुकाध्यक्ष मारुती वाघमारे, तालुकाध्यक्ष दिगंबर गरंडे, तालुका संघटक नितीन पाटील तालुका कार्याध्यक्ष अमोगसिद्ध काकनकी, विभाग प्रमुख गुंडाप्पा पाटील, विठ्ठल चौगुले, नागेश लिगाडे, बापूराव लिगाडे,श्रीकांत पुजारी, प्रसाद कवचाळे, जमीर इनामदार, शशीकांत गुरमुळे, दत्ता करगुडे, बसवंत कोरे,दिगंबर बागल, मुकेश कोरे,गोपाल बाबर, आदम शेख, महादेव सुनील सर्जे, अशोक निकम, अशोक बनसोडे, वसंत बाबर मायाप्पा पांढरे, तानाजी खडतरे, बबन मुंगसे, लखन स्वामी,व ग्रामस्थ उपस्थितीत होते. यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महावितरणतर्फे गेल्या काही दिवसांपासून तालुक्यात ग्राहकांच्या संमतीशिवाय पारंपरिक मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम चालू आहे..नागरिकांचा या प्रक्रियेला तीव्र विरोध असताना देखील जबरदस्तीने बसवले जात आहेत. ज्या ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसवले, त्यांच्या बिलात 30% ते 50% पर्यंत वाढ झाल्याच्या तक्रारी आहेत.तसेच भविष्यात हे मीटर प्रीपेड करून रिचार्ज सक्ती केली जाईल अशी भीती आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना "सामान्य ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर सक्ती केली जाणार नाही" आणि ग्राहकांच्या संमतीला प्राधान्य दिले जाईल"तरी देखील स्मार्ट बसवले जात आहेत ते तात्काळ थांबवावे. याबरोबर शेतीसाठी दिवसा 8 तास लाईट सोडावी, शेतकऱ्यांना रात्री किमान 6 तास झोप, विश्रांती मिळावी यासाठी रात्री 10 ते पहाटे 4 पर्यंत लाईट बंद ठेवावी.लवंगी गावातील AG लाईन सिंगल फेज रात्री 6 ते 10 बंद असलेली त्वरित चालू करावी..येळगी गावात भगीरथ लाईट सुरु करून नागरिकांना होणारा त्रास कमी करावा.वाकलेले, मोडलेले पोल दुरुस्त करून जीर्ण झालेल्या तारा बदलून मिळावेत.प्रत्येक गावात AB स्विच बसवून विनाअडथळा विजपुरवठा करावा..दुरुस्तीची कामे जर बुधवारी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत करून घ्यावेत.असे निवेदनात नमूद केले. सर्व मागण्या 8 दिवसात मान्य न झाल्यास 03 ऑगस्ट रोजी कार्यालयासमोर बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात येईल.असा इशारा देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.