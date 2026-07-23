सोलापूर

Solapur Protest: मंगळवेढ्यात स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवा; अन्यथा ३ ऑगस्टला बोंबाबोंब आंदोलनाचा इशारा

मंगळवेढ्यात महावितरणकडून ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवण्याला शिवसेना कामगार पक्षाचा तीव्र विरोध; सक्ती न थांबवल्यास ३ ऑगस्टला बोंबाबोंब आंदोलनाचा इशारा
The protesters warned of an agitation if their demands regarding smart meters and power supply issues are not addressed within eight days.

The protesters warned of an agitation if their demands regarding smart meters and power supply issues are not addressed within eight days.

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : तालुक्यामध्ये ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसवण्यात येत आहेत स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले याची दखल न घेतल्यास बोंबाबोंब आंदोलनाचा इशारा देखील शिवसेना कामगार पक्षाच्या वतीने महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता संजय मरळी यांना देण्यात आला.

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