Mangalwedha News : मंगळवेढा बाजार समितीच्या कारभाराविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार!

मंगळवेढा : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मंगळवेढा संचालक मंडळ बरखास्त करून समितीच्या संचालक मंडळाचे अवैधरित्या घेतलेले निर्णयाची चौकशी करून घेतलेले निर्णय रद्द करून बाजार समितीवर प्रशासकाची नियुक्ती करून गाळे मूळ गाळेधारकांना परत अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस सांगोला दौऱ्यावर आले असता हे निवेदन आ.समाधान आवताडे यांच्या उपस्थितीत देण्यात आले या निवेदनावर गोपीनाथ माळी, विष्णुपंत मर्दा, अजित जगताप, सिद्धेश्वर माळी यांच्या सह्या आहेत..या निवेदनावर म्हटले १९९५ साली कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे 20 हजार अनामत घेवून गाळे बांधकाम करून तुम्हाला व्यवसायासाठी दिले जाईल या अटीवर बाजार समितीने ९९ वर्षे करार केला जाईल असे सांगून प्रत्यक्षात ९ वर्षे चा करार केला यामध्ये ३५० रुपये आडे ठरले परत २०१२ साली भाडे १००० भाडे वाढ करून ५% दरवर्षी भाडे वाढ ठरले त्याप्रमाणे आम्ही देत राहिलो. २०१८ ला भाडेवाढ करताना त्यांनी कुणालाही लेखी करार दिला नाही. निबंधकाकडे लेखी तक्रार दिली असता त्यांनी सुनावणी ठेवून आम्हाला लेखी करार देण्याचे आदेश पारित केले तरीही शासनाचा महसूल बुडवण्याचे उद्देशाने आम्हला कुठलाही लेखी करार दिला नाही..एपीएमसीअंतर्गत रस्त्यांच्या दुरस्तीला वेग.यावर न्यायालयात दाद मागितली तरी पण सहायक निबंधकाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत बाजार समितीचे संचालक मंडळ व सचिव कारभार मनमानी कारभार करत बाजार समिती व शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचे कामकाज करत आहेत. सभापती सुशील आवताडे याच्या नावावर २५५५ चौ.मी जागा कोणत्या नियमांनी भाडे पट्टयाने देत सदर ठराव दुयम निबंधक समोर दरवर्षी ७२९ रु प्रमाणे तीस वर्षासाठी करार केला. त्यावर बांधकाम विना परवाना विना अटीशर्ती. अनामत न घेता दिल्याने शासनाचे व बाजार समितीचे नुकसान झाले. बाजार समितीने डॉ.शाकीर सय्यद यांना विनापरवाना ३ हजार प्रती महिना भाडे आकारून तीन गाळ्याचे बांधकाम करून ३० वर्षासाठी त्यांच्याकडून ४ लाख रुपये घेत त्यांना बांधकाम करुन त्याची विल्हेवाट लावण्याची परवानगी कोणत्या नियमाने दिली..कर्मचारी वसाहतीसाठी आरक्षित जागा असताना सदर ठिकाणी विना परवाना शासनाचे व पणन मंडळाचे नुकसान करत भाजी मार्केटचे गाळे करून अवास्तव भाडे व अनामत रक्कम घेऊन व्यापाऱ्यांना कोणत्या नियमानी दिले. कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव व कर्मचारी हे सभापती यांचे नातेवाईकाची भरती केली. यांची भरती शासनाच्या कोणत्या नियमांनी केली याबाबत नियमाचे पालन केले.बाजार समितीत शेतकऱ्याला व्यापारी अवास्तव अडत लावत त्याचे मनाप्रमाणे भाव लावून शेतकऱ्यांची लुट करतात त्यांना शेतमालाची लेखी पावती दिली जात नाही बाजार समिती व व्यापारी संगमातने शेतकऱ्याचे नुकसान करतात.बाजार समितीच्या आवारात ग्रामपंचायत फंडातून स्वछतागृह तसेच अन्य बांधकाम करून सदर खर्च हा बाजार समितीच्या खर्चात दाखवून रक्कम घेतली. त्याच बरोबर रोड लाईट ग्रामपंचायत फंडातून करून त्याचे खर्चे देखील बाजार समिती खर्चातून केल्याचे दाखवले..बाजार समितीच्या गाळेवाटपात भ्रष्टाचार.सुधारित दराप्रमाणे भाडे व अनामत रक्कम न दिल्यामुळे त्यांना लेखी व तोंडी समज देऊन कायदेशीर प्रकिया करून ते गाळे खाली केले. चालू दराप्रमाणे भाडेवाढ केल्यामुळे बाजार समिती ब वर्गातून वर्गातून अ वर्गात आली. 45 लाखाचा नफा झाला. तक्रारदार हे न्यायालयात गेल्याने ते प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. तक्रार अर्जातील बऱ्याच तक्रारी विद्यमान संचालक मंडळाची निगडित नाहीतसुशील अवताडे अध्यक्ष बाजार समिती.