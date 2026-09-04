Maratha Reservation: मनाेज जरांगेंच्या समर्थनार्थ मंगळवेढा कडकडीत बंद; शहरातील आर्थिक व्यवहार ठप्प, प्रमुख रस्त्यांवर शुकशुकाट

- हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंतरवलीतील आमरण उपोषणावर अद्याप तोडगा न निघाल्यामुळे संतप्त झालेल्या मंगळवेढा येथील सकल मराठा समाजातील बांधवांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मंगळवेढा शहर पूर्ण कडकडीत बंद ठेवण्यात आले आहे शहरातील आर्थिक व्यवहार बंद आहेत..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला. परवा दिवशी सायंकाळी सहा ते आठ या दरम्यान शहरातील दामाजी चौकात ठिय्या मांडला त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था तब्बल दोन तास विस्कळीत झाली. त्याचवेळी यावर तोडगा न निघाल्यास मंगळवेढा बंदचा इशारा दिला होता. मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नावर आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ज्या ज्या वेळेला आंदोलन उभा केले. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यामध्ये मंगळवेढ्यातील मराठा बांधव मोठ्या संख्येने सहभाग होऊन आंदोलनामध्ये सहभाग नोंदवत लढ्याची तीव्रता वाढवली 29 ऑगस्ट पासून याच प्रश्नावर त्यांचे आमरण उपोषण सुरू आहे..मात्र अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही यावेळी सकल मराठा समाजाच्या बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून शहरांमधून फेरफटका मारत मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ एक मराठा लाख मराठा,संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है,आरक्षण आमच्या हक्काच नाही कुणाच्या बापाच एक मराठा लाख मराठा अश्या जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. दरम्यान शहरातील व्यापाऱ्यांनी या आरक्षणाच्या लढ्याच्या समर्थनार्थ मंगळवेढा बंदचे आवाहनाला प्रतिसाद दिला. .Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.शहरातील वैद्यकीय सुविधा वगळता इतर सर्व सुविधा बंद ठेवण्यात आलेल्या आहेत शहरातील प्रमुख रस्त्यावर शुकशुकाट दिसत आहे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाकडे शासनाने गांभीर्याने पाहून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर तातडीने निर्णय घ्यावा,अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मंगळवेढ्याबरोबर ग्रामीण भागात बोराळे, मरवडे, खोमनाळ, भाळवणी, भोसे, सरगर बुद्रुक, आंधळगाव, पटकन, डोंगरगाव, ढवळस, ब्रह्मपुरी, मारापुर,घरनिकी,फटेवाडी भालेवाडी, रहाठेवाडी या गावातून देखील या आरक्षणाच्या लढ्याला समर्थन मिळत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.