Mangalwedha Accident: कंटेनरच्या समोरासमोर धडकेत दोन्ही चालकाचा जागीच मृत्यू

मंगळवेढा : सकाळ वृत्तसेवा भरधाव वेगातील दोन कंटेनरची पहाटे साडेतीनच्या दरम्यान झालेल्या समोरासमोर धडकेत दोन्ही परप्रांतीय कंटेनरच्या चालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवेढा हुलजंती रोडवर घडली. या प्रकरणाची फिर्याद सावरमल नानालाल गुर्जर, वय 20 वर्ष, व्यवसाय चालक, रा. मरडा की झोपडीया, ता. कोठडी जि. भिलवाडा (राजस्थान) यांनी दिली असून पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पहाटे 03/30 वा चे सुमारास फिर्यादीचा भाउ राधेश्याम नानालाल गुर्जर वय 29 .वर्ष हा मंगळवेढ्या मधून हुलजंती कडे मालट्रक ट्रेलर नं आर.जे.06 जी.सी.2264 घेवून जात असताना समोरुन येणारा कंटेनर मालट्रक नं एन.एल.01 ए.जे.5616 चा चालक मालिका सुखराज पाल, रा.टांड, ता.अमोई, जि. मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) याने त्याचे ताब्यातील कंटेनर मालट्रक हा हयगयीने बेदरकारपणे रोडचे परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करुन अतिवेगाने चालवुन फिर्यादीच्या भावाच्या ताब्यातील मालट्रकला जोराची धडक दिली.या धडकेत राधेश्याम नानालाल गुर्जर यांस गंभीर जखमी करुन त्याचे मरणास तसेच स्वताचे मरणास कारणीभुत होवुन अपघातात दोन्ही वाहनाचे नुकसानिस कारणीभूत ठरला आहे. कंटेनर नं.एन.एल.01 ए.जे. 5616 चा मयत चालक मालिका सुखराज पाल, रा.टांड, ता. अमोई, जि. मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) याचेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक विजय पिसे करीत आहेत. या मार्गावर अवजड वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अपघातांची संख्या वारंवार वाढू लागली आहे .या मार्गावर अपघात समिती जखमेला तातडीने वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी 108 ची रुग्णवाहिका कार्य करण्याची मागणी वारंवार करून देखील प्रशासनाकडून याकडे सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केले जात आहे सदरचा अपघात हुलजंती येथे घडला तेथून काही अंतरावर मरवडे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये या मृतदेहाचे शवच्छेदन होणे आवश्यक होते मात्र दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मंगळवेढ्याच्या ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले सायंकाळी 5:30 दरम्यान दोन्ही मृतदेहावर शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.