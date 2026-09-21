सोलापूर

Mangalwedha Drought: मंगळवेढ्यात पाणी-चाऱ्यासाठी काँग्रेसचे बेमुदत धरणे; काजू-बदामाच्या बैठकीवर चिरमुरे खाऊन आंदोलनाचा टोला

Congress Begins Indefinite Protest Over Mangalwedha Water Crisis: दुष्काळ जाहीर करून पाणी-चाऱ्याची तातडीने उपाययोजना, म्हैसाळ व उजनीतून पाणी सोडण्याची मागणी; शेतकरी-काँग्रेसचे तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे
Mangalwedha Drought Crisis Farmers Face Water And Fodder Shortage As Congress Begins Indefinite Sit In Protest

Mangalwedha Drought Crisis Farmers Face Water And Fodder Shortage As Congress Begins Indefinite Sit In Protest

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा: पावसाने ओढ दिल्यामुळे तालुक्यात चारा व पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली असून तालुका दुष्काळ जाहीर करून आवश्यक त्या उपायोजना कराव्या या मागणीसाठी काँग्रेसच्या वतीने येथील तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरुवात केले.

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