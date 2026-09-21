Mangalwedha Drought: मंगळवेढ्यात पाणी-चाऱ्यासाठी काँग्रेसचे बेमुदत धरणे; काजू-बदामाच्या बैठकीवर चिरमुरे खाऊन आंदोलनाचा टोला

- हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: पावसाने ओढ दिल्यामुळे तालुक्यात चारा व पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली असून तालुका दुष्काळ जाहीर करून आवश्यक त्या उपायोजना कराव्या या मागणीसाठी काँग्रेसच्या वतीने येथील तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरुवात केले..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.सध्या तालुक्यात पाच गावात पाण्याची टँकरने चार गावात पाणी पुरवले जात असून उर्वरित 12 गावाने टँकर मागणी केली. मंगळवेढा परिसर व दक्षिण भागात चाऱ्याची भीषण टंचाई असून नदीकाठचा व ऊस हा चार्यासाठी साडेचार हजार पर्यंत दराने विकला जात आहे त्यामुळे पशुधनाला एवढ्या महाग किमतीने चारा घेऊन पशुधन जगवणे अडचणीचे ठरले आहे..तालुक्यातील शिरनांदगी,डोंगरगावय,लवंगी,पडोळकरवाडी यासह बहुतांश छोटे मध्यम प्रकल्प पूर्णपणे कोरडे पडले आहेत तर यावेळी तालुक्यातील शेती व शेतकरी जगण्यासाठी सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांबरोबर काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी सरकार विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी काँग्रेसच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनावर तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, राज्य सचिव अॅड रविकिरण कोळेकर, शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले, राजकुमार मेतकुटे, आयेशा शेख,सत्तार इनामदार, रवींद्र शिवशरण,मनोज ठेंगील, बंडू माळी, नाथा ऐवळे बापूसाहेब अवघडे सुनीता अवघडे शहाजी कांबळे यांच्या सह्या आहेत..याप्रसंगी महसूल प्रशासनाला देण्यात आलेल्या निवेदनात त्यांनी तालुक्यातील वस्तुस्थितीचा तातडीने सर्वकष आढावा घेऊन तालुका तसेच आवश्यकतेनुसार सोलापूर जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवावा. म्हैसाळ योजनेचे पाणी तालुक्याच्या दक्षिण भागात तातडीने सोडावे.दक्षिण भागातील शेती व पिण्याच्या पाण्याची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन म्हैसाळ योजनेचे उपलब्ध पाणी संबंधित भागात तातडीने सोडण्याची कार्यवाही करावी.उजनी धरणातून आवश्यक पाणी सोडावे. .तालुक्यातील पिण्याचे पाणी, शेती व पशुधनासाठी निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन उजनी धरणातून आवश्यकतेनुसार पाणी सोडण्याची तातडीने कार्यवाही करावी. तालुक्यातील पशुधनासाठी चाय्राची उपलब्धता अत्यंत कमी होत असल्याने शासनाच्या निकषांनुसार तालुक्यात आवश्यक त्या ठिकाणी चारा डेपो तातडीने सुरू करावेत.पावसाअभावी व पाणीटंचाईमुळे नुकसान झालेल्या सर्व पिकांचे गावनिहाय व शेतनिहाय तातडीने पंचनामे करून त्याची अधिकृत नोंद करावी. शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती मदत प्रक्रियेत बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करून ते तहसील कार्यालयामार्फत पुढील स्तरावर पाठविण्याची तरतूद करावी..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...पंचनाम्यांच्या आधारे पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार पीक नुकसान भरपाई व इतर अनुज्ञेय मदत तातडीने उपलब्ध करून द्यावी. तालुक्यातील ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, त्या गावांमध्ये टँकरद्वारे तसेच उपलब्ध जलस्रोतांद्वारे नियमित पाणीपुरवठा करावा दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार आवश्यक सवलती व मदत मिळण्यासाठी संबंधित विभागांना तातडीने सूचना द्याव्यात. अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली परंतु या मागण्यावर अद्याप प्रशासनाकडून ठोस आश्वासन देण्यात आलेले नाही त्यामुळे आंदोलन आणखी किती दिवस सुरू राहणार याकडे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.