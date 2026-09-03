Mangalwedha Drought: ऑगस्ट संपला, पाऊस गायब; मंगळवेढ्यात भीषण दुष्काळाची चाहूल, खरीप हंगाम हातातून गेला

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा :ऑगस्ट संपला तरी पावसाने मारलेल्या दडीमुळे मंगळवेढ्यात अत्यंत भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. यंदाचा खरीप हंगाम पूर्णपणे हातातून गेला असून, जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला.प्रशासकीय उपाययोजना राबविण्याबाबतच्या हालचाली संथ असून दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत शासन कमालीचे उदासीन असल्याने शेतकऱ्यातून नाराजी पसरत आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.तालुक्यात सुरुवातीपासूनच पावसाने तीव्र ओढ दिल्याने 35 हेक्टरवरील खरीप पेरण्या रखडल्य. ज्या काही थोड्याफार प्रमाणात पेरण्या झाल्या, त्याही पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे पूर्णपणे जळून खाक होत आहे. विहिरी आणि कूपनलिकांच्या पाणी पातळीत मोठी घसरण झाली. नदीकाठी पाणी असूनही वीजपुरवठा खंडित केल्याने पाणी देत आले नाही सध्या उजनी कालव्याचा परिसर जरा आशादायक आहे मोठे माध्यम प्रकल्प अजून कोरडे पडल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान झाल्याने जनावरांचा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा यक्ष प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर ठाकला आहे..पाऊस नसल्यामुळे संपूर्ण तालुक्यात हिरव्या चाऱ्याची तीव्र टंचाई भासत आहे.चार कारखान्याकडे नोंद असलेला बहुतांश ऊस हा चाऱ्यासाठी वापरल्यामुळे कारखान्यासमोर गाळपाचा प्रश्न उभा आहे अनेक गावांमधे पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरी कोरड्या पडल्याने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकंती करावी लागत आहे. तालुक्यात रड्,लेडवे चिंचाळे खुपसंगी ,भाळवणी या चार गावाने टँकर मागणीचा प्रस्ताव देऊन तीन महिने झाल्यावर तीन गावात नुकतेच पाणी टँकर सुरू करण्यात आले उजनीचे पाणी मानदीपत्रात सोडण्यात उशीर केल्यामुळे माण नदीकाठ संकटात आला..माण नदीपात्रात टेंभू योजनेचे पाणी देता येऊ शकते मात्र टेंभूचे पाणी देखील दिले नाही तर दक्षिण भागात देखील म्हैसाळचे दिले नाही. नवीन मनरेगा योजनेतून कामे प्रस्तावित नाही जनावरांसाठी तातडीने चारा डेपो आणि छावण्या सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून सातत्याने होत असली तरी सरकारने छावणी चालकाचे 38 कोटीचे देयक दिले नाही. त्यामुळे छावणी चालक देखील छावण्याबाबत सकारात्मक नाहीत कृषी विभागाने पेरणी अहवालात सर्वाधिक पेरणीची नोंद असली तरी प्रत्यक्षात ई- पीक केल्यानंतर तालुक्यात पेरणीचा वास्तव आकडा समोर येणार आहे..प्रशासकीय यंत्रणेकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना कासवगतीने सुरू आहेत. 2013 सालच्या दुष्काळासाठी स्व.आ.भारत भालके यांच्या प्रयत्नाने तालुक्यासाठी दुष्काळासाठी राज्यात स्वतंत्र शासन निर्णय काढून दुष्काळ सवलती देण्यास भाग पडले. सध्या सर्व सत्तास्थाने स्थानिक सर्व नेते सत्ताधारी पक्षासोबत असताना देखील दुर्लक्ष होत आहे. शिवसेनेचे नेते अनिल सावंत यांनी आषाढ महिन्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचे निवेदन दिले त्यावर देखील अद्याप कोणताच निर्णय न झाल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यामंगळवेढा तालुका तातडीने अधिकृतपणे 'दुष्काळग्रस्त' म्हणून घोषित करावा.जनावरांच्या पशुधनासाठी तात्काळ चारा डेपो आणि छावण्या सुरू कराव्यात.बाधित शेतकऱ्यांना खरीप नुकसान भरपाई आणि तातडीची आर्थिक मदत द्यावी.प्रस्ताव दिलेल्या गावांमध्ये तात्काळ सरकारी टँकर सुरू करावेत. मनरेगाची कामे सुरू करण्यात यावेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.