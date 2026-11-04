सोलापूर

Mangalwedha Farmers: दिवाळीपूर्वी मंगळवेढ्यातील ६९ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा; खात्यावर ३४ कोटी ६३ लाख जमा, ८ हजार अजून प्रतीक्षेत!

Diwali Relief Reaches Farmers In Mangalwedha Taluka: ३४ कोटी ६३ लाखांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर; मंगळवेढ्यातील ८ हजार जणांच्या याद्या अद्याप अपलोड नाही
Solapur Drought Relief News Mangalwedha Credits Government Aid To 69267 Farmers While 8000 Beneficiaries Await Payment

Solapur Drought Relief News Mangalwedha Credits Government Aid To 69267 Farmers While 8000 Beneficiaries Await Payment

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : पासाने हुलकावणी दिल्याने शासनाने जिल्हा कोरडा दुष्काळ जाहीर केला असून महसूल विभागाने दिवाळी पुर्वी तालुक्यातील 69 हजार 267 शेतकर्‍यांच्या खात्यावर 34 कोटी 63 लाख 35 हजाराचे अनुदान शेतकऱ्याचे खातेवर जमा करण्यात आल्याची माहिती तहसिलदार मदन जाधव यांनी दिली.

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