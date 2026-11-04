Mangalwedha Farmers: दिवाळीपूर्वी मंगळवेढ्यातील ६९ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा; खात्यावर ३४ कोटी ६३ लाख जमा, ८ हजार अजून प्रतीक्षेत!

मंगळवेढा : पासाने हुलकावणी दिल्याने शासनाने जिल्हा कोरडा दुष्काळ जाहीर केला असून महसूल विभागाने दिवाळी पुर्वी तालुक्यातील 69 हजार 267 शेतकर्यांच्या खात्यावर 34 कोटी 63 लाख 35 हजाराचे अनुदान शेतकऱ्याचे खातेवर जमा करण्यात आल्याची माहिती तहसिलदार मदन जाधव यांनी दिली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...शनिवारी व रविवारी शासकीय कार्यालयाला सुट्टी असतानाही तहसिल कार्यालयामध्ये तहसिलदार,नायब तहसिलदार,मंडलाधिकारी तलाठी आदी उपस्थित राहून शेतकर्यांना दिवाळीपूर्वी अनुदान जमा करण्यासाठी युध्द पातळीवर कामकाज करून शेतकरी याद्या अपलोड केल्याने अनुदान जमा होणे शक्य झाले.अजून शहर परिसरातील जवळपास 8 हजार शेतकरी याद्या तांत्रिक अडचणीमुळे अपलोड होणे बाकी आहे..यादा पावसाळी हंगामातील सर्वच नक्षत्र कोरडी गेल्यामुळे खरीप हंगाम व रब्बी हंगाम पुर्णत: कोरडा गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला. खरीप हंगामातील बाजरी, तूर,मका, सूर्यफूल कांदा भुईमूग उन्हाळी ज्वारी पिके पूर्णपणे वाया गेल्याने शेतकऱ्यांनी त्यावर केलेला खर्च देखील निघाला नाही सध्या तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पशुजन वाढले आहे अशा परिस्थितीत मका हे पीक वाया गेल्यामुळे सध्या शेतकऱ्यासमोर जनावरांच्या चाऱ्याचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे..दरम्यान शासनाने उशिरा का होईना दुष्काळ जाहीर झाला असून दिवाळीला शेतकर्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्यांच्या खात्यावर अनुदानापोटी अग्रीम मदत म्हणून 5 हजार देण्याची घोषणा केली. तहसीलदार मदन जाधव यांनी शनिवारी व रविवारी शासकीय सुट्टी असतानाही मंडलाधिकारी,तलाठी यांना कार्यालयात बोलावून याद्या तपासून अपलोड केल्या. यामध्ये 2 नायब तहसिलदार,6 मंडलाधिकारी,40 तलाठी आदी दोन दिवस काम करतानाचे चित्र होते..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.शासनाने पीक नुकसान म्हणून दर हेक्टरी मदत अद्याप जाहीर केली नाही. मात्र दिवाळी सणाला ऍग्रीम म्हणून पाच हजार रुपये दिले असले तरी सध्या शेती नुकसानी प्रमाणे जनावराच्या दूध उत्पादनावर चाऱ्यामुळे मोठ्या परिणाम झाला आहे त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील प्रति लिटर प्रमाणे अनुदान द्यावे.सिद्धेश्वर रणे, तालुकाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.