Mangalwedha Election 2026 : मंगळवेढ्यात निवडणुकीची प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज, मतदारांसाठी मताधिकार हे मोबाईल ॲप

मंगळवेढा : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठीची प्रशासकीय यंत्रणा पूर्ण झाली असून 189 मतदान केंद्रावर एक लाख 69 हजार 536 मतदारांची मतदान करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून मतदारांना मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी नव्याने "मताधिकार" हे मोबाईल ऍप तयार केले असून ते प्ले स्टोर वर उपलब्ध असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी शिल्पा ओसवाल यांनी दिली. .तालुक्यात 4 जिल्हा परिषद गटात 13 असून 8 पंचायत समिती गणात 25 उमेदवार असून मतदानासाठी 1264 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून एकूण 217 पथकांची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी क्रमांक, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 , मतदान अधिकारी क्रमांक 3-, प्रत्येकी 217 कर्मचारी,केंद्रावरील पोलीस कर्मचारी 189,शिपाई - 207 अशा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे..सर्व मतदान पथकांना उद्या स. 8 वाजता शासकीय धान्य गोदाम येथे राहण्यास कळवले असून जे कर्मचारी गैरहजर राहतील त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.शासकीय धान्य गोदाम येथून सर्व कर्मचाऱ्यांना मशीन व साहित्य वितरण केले जाणार असून त्यासाठी एकूण 16 टेबल वरून 135 कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वितरण केले जाणार आहे. मतदान पथकांना केंद्रावर घेऊन एकूण 24 एस टी बसेस व 3 क्रूझरची सोय करण्यात आली. तर क्षेत्रीय अधिकारीसाठी 16 वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली. .Solapur News : मंगळवेढा येथे जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज, उद्या मतदान पथके रवाना.त्यांच्या मदतीला आणखी 16 सहायक क्षेत्रीय अधिकारी असतील.मतदानासाठी केंद्रावरील एकूण 189 CU व 189 BU तयार करण्यात आले असून त्या व्यतिरिक्त 25 राखीव CU व 25 राखीव BU तयार करण्यात आले.नागणेवाडी येथील नानासाहेब प्रशाला येथील मतदान केंद्र क्रमांक 105/16 या ठिकाणी 'सखी मतदान केंद्र' तयार करण्यात आले असून या ठिकाणी केंद्राचा संपूर्ण कारभार महिला कर्मचारी सांभाळणार आहेत.तर मरवडे येथील जिल्हा परिषद मराठी मुलींची शाळा येथे मतदान केंद्र क्रमांक 108/16 याठिकाणी 'आदर्श मतदान केंद्र' तयार करण्यात आले.मतदानादिवशी मतदारांना केंद्रात मोबाईल घेऊन जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून मोबाईल आढळल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे.संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने अपर जिल्हाधिकारी राहुल पाटील यांची निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली..सर्व मतदान पथके उद्या म्हणजेच दिनांक 6 रोजी मतदान केंद्रावर रवाना होणार आहेत.मतदान 7 फेब्रुवारी रोजी स. 7.30 ते सायं. 5.30 या वेळेत होणार असून या निवडणुकीत मतदारांनी मोठ्या संख्येने निष्पक्ष व निर्भयपणे मतदान करावे.मदन जाधव सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी.