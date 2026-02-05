सोलापूर

Mangalwedha Election 2026 : मंगळवेढ्यात निवडणुकीची प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज, मतदारांसाठी मताधिकार हे मोबाईल ॲप

Mangalwedha Zilla Parishad Panchayat Samiti election : मंगळवेढ्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. १८९ मतदान केंद्रांवर १.६९ लाख मतदारांसाठी व्यवस्था करण्यात आली असून मतदारांसाठी “मताधिकार” हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठीची प्रशासकीय यंत्रणा पूर्ण झाली असून 189 मतदान केंद्रावर एक लाख 69 हजार 536 मतदारांची मतदान करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून मतदारांना मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी नव्याने "मताधिकार" हे मोबाईल ऍप तयार केले असून ते प्ले स्टोर वर उपलब्ध असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी शिल्पा ओसवाल यांनी दिली.

