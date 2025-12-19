Solapur Political : जशा निवडणूका येतील तशी पात्र आणि चित्र बदलणारी चित्राताईं- भगीरथ भालके!

मंगळवेढा : देवाची आणि रामाची भूमिका सांगणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यानी मार्गशीर्ष महिन्यात खावा बटन दाबा बटन अशी चुकीच्या वल्गणा आणि महिलांच्या भावना दुखावणारी वक्तव्ये करून जशा निवडणूका येतील तशी पात्र आणि चित्र बदलणारी भाजप आ. चित्राताईंनी मुह मे सुरी आणि बगल मे राम हे दाखवून दिले. निवडणुकीत मतदारांनी असं बटन दाबा की निकाला दिवशी त्यांना मटणाशिवाय दुसरं काही आठवलं नाही पाहिजे असा खोचक टोला भगीरथ भालके यांनी लगावला..तिर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या उमेदवाराच्या प्रचाराच्या निमित्ताने शिवतीर्थावर आयोजित प्रचार सभेच्या सांगता सोहळ्यात ते बोलत होते यावेळी व्यासपीठावर आ. उत्तम जानकर, माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, बबनराव अवताडे, सिद्धेश्वर अवताडे, अउॅड कोमल साळुंके, अरुणा माळी, सुनंदा अवताडे,नारायण गोवे,मुरलीधर घुले यांच्यासह तीर्थक्षेत्र आघाडीचे सर्व उमेदवार यावेळी उपस्थित होते.यावेळी बोलताना भालके म्हणाले की,पांडुरंगाची पंढरपूरनगरी आणि लगतची मंगळवेढ्याची संतनगरी याच भूमीतून आम्ही देवाची आणि संतांची विचारधारा घेऊन पुढे जात आहे..निलेश राणे-बाबुराव धुरी बातम्या.केंद्रात राज्यातील सरकार बरोबर नगरपालिकेवरील प्रशासक त्यांच्याच हातात असताना शहराची दयनीय स्थितीला कोण जबाबदार ? ती परिस्थिती ते का बदलू शकले नाहीत असा सवाल विरोधकांनी यापूर्वीच्या नगराध्यक्ष अरुणा दत्तू व अरुणा माळी यांना अडथळे आणल्याने स्वतःच्या पत्नीला देखील त्या खुर्चीवर बसू देतील का असा प्रश्न उपस्थित करून चुकीची प्रवृत्ती नष्ट करून बाजूला सरल्याशिवाय शहराचा विकास होणार नाही.हयात नसलेल्या व्यक्तीवर बोलल्याने 21 तारखेला निकालानंतर माझा बाप आठवल्याशिवाय राहणार नाही. यावेळी आ.उत्तम जानकर, अॅड कोमल साळुंखे,अरूणा माळी,सुनंदा आवताडे यांची भाषणे झाली.प्रास्ताविक अॅड राहूल घुले यांनी केले.सूत्रसंचालन भारत मुढे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.