सोलापूर
Mangalwedha Election : मंगळवेढा मतदान मोजणीसाठी २४ टेबलवर कार्यवाही; अधिकारी व कर्मचारी तयार
Mangrulweda district council election vote counting : मंगळवेढा तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची मतमोजणी 11 फेब्रुवारीला होणार आहे. प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असून, कडक सुरक्षा व गोपनीयतेसह मतमोजणी प्रक्रिया सुरू होईल. 168 अधिकारी व 4 रो ऑफिसर्स नियुक्त.
मंगळवेढा : तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूकीसाठीची मतमोजणी उद्या 11 फेय्रात होणार असून त्यासाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी शिल्पा ओसवाल व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी दिली.