Solapur Election : निवडणुकांच्या तोंडावर भाजप मतदाराना भुलवणाय्रा योजना; काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष शटगार!

मंगळवेढा : नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जोगेश्वरी मंगल कार्यालयात झालेल्या काँग्रेस व मित्र पक्षाच्या विचार विनिमय बैठकीत ते बोलत होते. व्यासपीठावर राज्य सचिव अॅड रविकरण कोळेकर,जिल्हा कार्याध्यक्ष अॅड नंदकुमार पवार, तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले, मारुती वाकडे ,अॅड अर्जुनराव पाटील, रामचंद्र वाकडे, मुरलीधर दत्तू,दत्तात्रय खडतरे, हणमंत दुधाळ,सुवर्णा चेळेकर,स्नेहल घुले, सुनिता अवघडे ,दिलीप जाधव, किसन सावंजी, राजाभाऊ मेथकुटे, आदि उपस्थित होते.यावेळी बोलताना जिल्हाध्यक्ष शाटगार म्हणाले,निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर मत चोरी करून सत्ता हस्तगत करणे व सत्तेतून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करणे हा कार्यक्रम सुरू आहे महागाई व जीएसटी या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांची पिळवणूक सुरू आहे..खा.प्रणिती शिंदे यांना सर्वसामान्यानी निवडून दिले यामध्ये मंगळवेढ्याचे मोठे ठरले. कार्याध्यक्ष नंदकुमार पवार म्हणाले की लाडक्या बहिणीला दिल्या जाणाऱ्या पैशात त्या कुटुंबातील मोबाईलचा रिचार्ज देखील होत नाही सत्ताधारी चुकीच्या पद्धतीने काम करत आहेत त्यामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सर्वांनी एकत्र यावे तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे म्हणाले की आम्ही आमच्या पक्षात लोकशाही विचारधारा ठेवतो काँग्रेसची ताकद लोकसभेला दिसली आहे येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आम्ही सर्व पक्षांना एकत्र आणू इच्छित आहोत मात्र तसे न झाल्यास आम्ही स्वतंत्र लढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Zilla Parishad Election: सर्वच गट सर्वसाधारण सुटल्याने इच्छुकांची भाऊगर्दी; युती, आघाडीकडे सर्वांचे लक्ष .राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सोमनाथ माळी म्हणाले की, भाजप वगळता सर्व पक्ष एकत्र करीत आहोत आपण देखील याचा विचार करावा. सिद्धेश्वर आवताडे म्हणाले की, सर्वांनी एकत्रितपणे निवडणुकीत सहभागी व्हावे तर विजय मिळू शकतो.यावेळी मारुती वाकडे दिलीप जाधव रामचंद्र वाकडे,मनोज माळी, दत्ता खडतरे, सुवर्णा चेळेकर,स्नेहल घुले,सुनिता अवघडे यांनी मनोगत व्यक्त केले.प्रास्ताविक राहुल घुले यांनी केले यावेळी सूत्रसंचालन सिद्धेश्वर दसाडे यांनी तर आभार रविकिरण कोळेकर यांनी मानले. काँग्रेसच्या बैठकीत सुवर्णा अशोक चेळेकर यांनी नगराध्यक्ष पदावर दावा व्यक्त करत इच्छूक अनेक वर्षापासून खा प्रणिती शिंदे यांच्या सोबत आहे असे सांगत उमेदवारीबाबत पक्षाचा निर्णय मान्य असेल असे सांगितले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.