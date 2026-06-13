Fake Fertilizer Scam : खत म्हणून विकत होते चक्क मीठ! सोलापुरात १० लाखांच्या भेसळयुक्त खतांचा साठा जप्त; कृषी विभागाचा मोठा छापा

मंगळवेढा (सोलापूर) : पाठखळ येथील मे. प्रहार उद्योग समूह व कृषी केंद्राच्या दुकान आणि गोदामावर कृषी विभागाने टाकलेल्या छाप्यात खत म्हणून मिठाची विक्री होत असल्याचा प्रकार उघडकीस (fake fertilizer scam in Mangalwedha) आला. या प्रकरणी १० लाख ४६ हजार ७८० रुपयांच्या भेसळयुक्त रासायनिक खतांचा साठा व विक्री केल्याप्रकरणी दोघांविरुद्ध मंगळवेढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सतीश मनोहर भोसले (रा. पाठखळ) व रविराज शंकर कणसे (रा. सातारा) यांच्याविरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा कृषी अधिकारी आणि मंगळवेढा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाठखळ येथील मे. प्रहार उद्योग समूह व कृषी केंद्राच्या दुकान आणि गोदामावर छापा टाकला होता..Solapur IT Park : सोलापूर आयटी पार्कच्या जागेबाबत मोठा ट्विस्ट! CM फडणवीसांच्या घोषणेनंतर प्लॅन बदलला? 'त्या' 50 एकर जागेचं काय होणार? सामंतांच्या विधानाने नवा पेच.या कारवाईदरम्यान खत म्हणून मिठाची विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच भेसळयुक्त रासायनिक खतांचा साठा करून त्याची विक्री केल्याचेही तपासात आढळून आले. संबंधितांकडे खत विक्रीसंदर्भातील बिले व आवश्यक कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना संबंधित बिले सादर करता आली नसल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..Mahabaleshwar Nachani Village : स्ट्रॉबेरी विसरा! महाबळेश्वरमधील 'या' गावाने ओळखच बदलली; आता थेट बनलेय 'नाचणीचे गाव', शेतकऱ्यांना मिळणार बियाणे अन् खते मोफत.हरिदास बोंगे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीनुसार, आरोपींनी ८ जून रोजी सायंकाळी सातपूर्वी बेकायदेशीररीत्या भेसळयुक्त रासायनिक खतांचा साठा करून त्याची विक्री केली. तसेच १० लाख ४६ हजार ७८० रुपयांच्या भेसळयुक्त खतांची निर्मिती व विक्री करून शासन आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.