सोलापूर

Fake Fertilizer Scam : खत म्हणून विकत होते चक्क मीठ! सोलापुरात १० लाखांच्या भेसळयुक्त खतांचा साठा जप्त; कृषी विभागाचा मोठा छापा

Fake Fertilizer Racket Exposed in Mangalwedha : मंगळवेढ्यात कृषी विभागाच्या छाप्यात खताच्या नावाखाली मिठाची विक्री व भेसळयुक्त रासायनिक खतांचा साठा उघडकीस आला.
How was salt sold as fertilizer in Maharashtra?

How was salt sold as fertilizer in Maharashtra?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मंगळवेढा (सोलापूर) : पाठखळ येथील मे. प्रहार उद्योग समूह व कृषी केंद्राच्या दुकान आणि गोदामावर कृषी विभागाने टाकलेल्या छाप्यात खत म्हणून मिठाची विक्री होत असल्याचा प्रकार उघडकीस (fake fertilizer scam in Mangalwedha) आला. या प्रकरणी १० लाख ४६ हजार ७८० रुपयांच्या भेसळयुक्त रासायनिक खतांचा साठा व विक्री केल्याप्रकरणी दोघांविरुद्ध मंगळवेढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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