मंगळवेढा : सकाळ वृत्तसेवा संततदार व अतिवृष्टीच्या पावसाने शेतकऱ्याचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले. बाधिताचे पंचनामे सुरू असल्याचे सरकार अनंत असून बाधित शेतकरी मेल्यावर मदत करणार आहे का ? जगण्यासाठी मदत गरजेची असताना ती कधी करणार असा सवाल काँग्रेसचे शहराध्यक्ष राहुल घुले यांनी केला. .मंगळवेढा तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने येथील तहसील कार्यालयासमोर ओला दुष्काळ जाहीर करावा,हेक्टरी 50 हजार मदत करावी,संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी या मागणीसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले होते त्यावेळी ते बोलत होते..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.यावेळी प्रदेश सरचिटणीस ॲड.रविकिरण कोळेकर, मतदारसंघ अध्यक्ष मारुती वाकडे तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, स्वाभिमानीचे जिल्हा संघटक युवराज घुले, अर्जुन पाटील, मारुती वाकडे, स्वाभिमानीचे तालुकाध्यक्ष श्रीमंत केदार अभिमन्यू बेद्रे, मुझमिल काझी, आयेशा शेख, बापू अवघडे, सुनीता अवघडे,नाथा आयवळे, निसार पटेल, शहाजहान पटेल, राजेंद्र पुजारी ,सुखदेव डोरले, संजय मस्के ,सुधाकर कांबळे, मारुती बोरकडे, बी कुचेकर, अनिल ढोणे ,राजकुमार स्वामी, भागवत जाधव, नितीन ढगे, लक्ष्मण अवघडे, ज्ञानेश्वर सोरडीकर ,राजन ठेंगील ,नामदेव हेंबाडे, मनोर पिंजारी, मारुती माने, हरिचंद्र लोखंडे आदी उपस्थित होते,यावेळी बोलताना शहराध्यक्षॲड. घुले म्हणाले की, शासन शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका असताना मोठ्या उद्योगपतीला मोकळे सोडून ऊस वाल्या शेतकऱ्यांचा किसा कापण्याचा घाट हे सरकार घालत असतील तर आम्ही गप्प बसणार नाही. आमचे पैसे घेऊन आम्हाला दिले तर नुकसान भरपाई कसे म्हणायची..जिल्हा उपाध्यक्ष अर्जुन तात्या पाटील म्हणाले कुंभमेळ्याला 14000 कोटी दिले जातात आणि शेतकऱ्याला मात्र दोन हजार कोटी देण्याची भाषा सरकार करत आहे. प्रदेश सचिव ॲड.रविकिरण कोळेकर म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे व सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांची सगळी पिके पाण्यात गेली कष्टाने पिकवलेल्या पिकांचे नुकसान झाले तसेच जनावराचेही खूप हाल झाले हे आसमानी संकटात सरकार फक्त पंचनामा करण्याचे वेगळे निकष लावून त्यांना फसवण्याचे काम करीत आहे..तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे म्हणाले की ओला दुष्काळ जाहीर करावा या मागणीसाठी खा. प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विनंती करून सुद्धा मुख्यमंत्र्यानी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पासून वंचित ठेवले.आतापर्यंत कोणतीही मदत जाहीर केली नाही..