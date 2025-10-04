सोलापूर

Mangalwedha News : बाधित शेतकरी मेल्यावर मदत करणार आहे का? : अ‍ॅड राहुल घुले

Farmers Protest : संततधार व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत आणि संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीसाठी मंगळवेढ्यात काँग्रेसचे धरणे आंदोलन.
मंगळवेढा : सकाळ वृत्तसेवा संततदार व अतिवृष्टीच्या पावसाने शेतकऱ्याचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले. बाधिताचे पंचनामे सुरू असल्याचे सरकार अनंत असून बाधित शेतकरी मेल्यावर मदत करणार आहे का ? जगण्यासाठी मदत गरजेची असताना ती कधी करणार असा सवाल काँग्रेसचे शहराध्यक्ष राहुल घुले यांनी केला.

