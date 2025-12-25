Mangalwedha News : शेतकऱ्यांना पोर्टलद्वारे पिक कर्ज पर्याय बिनकामाचा

मंगळवेढा - जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी जनसमर्थ पोर्टलचा पर्याय करून दिला असला तरी तालुक्यातील दक्षिण भागातील बहुतांश गावाला याचा लाभ होणार नसल्याने शासनाची पीक कर्ज देण्याची योजना बिनकामाची असल्याने या भागातील शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होऊ लागला..सध्या तालुक्याच्या ग्रामीण भागात शेतकऱ्याला राष्ट्रीकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, आणि सोसायट्याचे वेळेत पीक कर्ज उपलब्ध करून देत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडून अधिकचे व्याज देवून कर्ज काढावे लागत आहे.त्यामुळे कर्जबाजारी होऊ लागले तर काहींना वेळेत पिक कर्ज मिळत नसल्यामुळे पिकावर केलेल्या खर्च वाया जात असल्यामुळे शासनाने नवीन पर्याय उपलब्ध करून दिला जनसमर्थ पोर्टलच्या माध्यमातून पीक कर्जाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला..परंतु सध्या या पोर्टलमध्ये बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, इको बँक, युनियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, या सात बँकांचा पर्याय देण्यात आला.मंगळवेढ्याच्या तालुक्यातील दक्षिण भागातील जालीहाळ, भाळवणी, निंबोनी, पौट, जित्ती, जंगलगी, लवंगी, सलगर खुर्द, सलगर बुद्रुक, असबेवाडी, शिवनगी, सोडडी, रड्डे, चिक्कलगी, ही गावे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या सलगर बुद्रुक आणि निंबोणी शाखेला दत्तक दिली..अन्य बँकेचा पर्याय निवडल्यास या राष्ट्रीयकृत बँका तुमचे गाव आमच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्यामुळे ते पीक कर्ज नाकारून शेतकऱ्यांना त्या बँकेकडे अर्ज करा असे सांगून परत पाठवतात हा आजवरचा अनुभव असल्यामुळे या बँकेचा दिलेला पर्याय हा शेतकऱ्यांना दृष्टीने त्रासदायक आणि वेळ खाऊ ठरू लागला.याशिवाय तालुक्यातील बहुतांश शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अंतर्गत सोसायटीशी संलग्न आहेत तोही पर्याय या पोर्टलवर दिलेला नाही याशिवाय सामायिक गट असलेल्या परंतु स्वतंत्र आठ अ चा खाते उतारा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील या गटावर कर्ज दिल्याचे सांगून त्या शेतकऱ्याला वंचित ठेवले जात आहे..त्यामुळे पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन दिवसाच्या शिबिराद्वारे देण्याची सरकारची घोषणा ही फक्त घोषणापुरती ठरू लागली. तलाठी व कृषी सहाय्यकाला प्रत्येक गावात दहा शेतकरी शोधून याचा दिलेले उद्दिष्ट उद्दिष्टपूर्ती कशी होणार याचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्याना कितपत लाभ होणार याविषयी साशंकता आहे. या संदर्भात अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाहीमाझ्या जमीनीवर कोणताही बोजा नसताना ऑनलाईन अर्ज करताना जमिनीच्या तुकड्यांचे निर्देशांक उपलब्ध नाही. त्यामुळे या पोर्टलवर अर्ज करू शकत नाही. मग ही योजना नेमकी शेतकऱ्यांना त्रासात भर टाकण्यासाठी- अर्जुन बनसोडे, शेतकरी जंगलगी.शासनाला शेतकऱ्यांना खरोखर पीकर द्यायची भूमिका असेल तर चालू करा. स्तरावर सर्वच राष्ट्रकुल बँका व वित्तीय संस्थेचा मेळावा ठेवून जागेवर त्या संदर्भात निपटारा करावा, उगीच शेतकऱ्यांना त्रास द्यायची भूमिका घेऊ नये.- अशोक माने, तालुकाध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी.शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी नवीन कर्ज देण्याचे गाजर दाखवून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा असा पर्याय निवडला आहे. द्यायचं असेल तर थेट पीक कर्ज तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे. विनाकारण शेतकऱ्यांना खेळवू नये. फक्त राष्ट्रीयकृत नव्हे तर अन्य काही गावात एचडीएफसी, आयसीसीआय यांचा देखील पर्याय उपलब्ध करून द्यावा.- युवराज घुले जिल्हा संघटक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.