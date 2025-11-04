Solapur : मंगळवेढ्यात दिमाखदार सोहळ्याने आश्वारूढ पुतळ्याचे लोकार्पण

मंगळवेढा : 26 ऑक्टोबर रोजी या अश्वारूढ पुतळ्याचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आले होते परंतु काही अपरिहार्य कारणास्तव तो कार्यक्रम रद्द करण्यात आला त्यानंतर 2 नोव्हेंबरला होणारा कार्यक्रम उद्या सायंकाळी 6 वाजता होणार होता परंतु नगरपालिका निवडणुकीची संभाव्य आचारसंहिता लक्षात घेता तो कार्यक्रम आज दि.5 रोजी उरकण्यात आला यावेळी भैरवनाथ उद्योग समुहाचे अध्यक्ष अनिल सावंत,धनश्री परिवाराचे प्रा. शिवाजीराव काळुंगे,भगीरथ भालके, बबनराव अवताडे,अमर पाटील, माऊली पवार,रामचंद्र वाकडे, संजय आवताडे,युटोपियन शुगर्सचे रोहन परिचारक,भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, नंदकुमार पवार,चंद्रशेखर कौडूभैरी,संतोष रंदवे, मुरलीधर दत्तू ,राजेंद्र सुरवसे येताळा भगत, नारायण गोवे, भारत बेदरे, वैभव नागणे, गौरीशंकर बुरकुल, प्रतीक किल्लेदार, चंद्रकांत घुले, रामचंद्र कोंडूभैरी, भारत नागणे,प्रा तेजस्विनी कदम, प्रियदर्शनी महाडिक, सुप्रिया जगताप,अरुणा माळी,अरुणा दत्तू,तत्कालीन मुख्याधिकारी निशिकांत प्रचंडराव, मान्यवरासह सर्वधर्मीय नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..कल्याण अवती-भवती.अनावरण सोहळ्याच्या निमित्ताने आकर्षक विद्युत रोषणाई ,फुलांच्या माळा, पुतळा परिसर सजवण्यात आला ढोल ताशांच्या गजरात येणाऱ्या शिवभक्ताचे स्वागत करण्यात येत होते.शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक करण्यात आला.या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शहरातील वातावरण भगवेमय झाले होते. शहरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजानी विजापूर स्वारीच्या निमित्ताने मंगळवेढ्यात मुक्काम केल्याने मंगळवेढ्यात अश्वारूढ पुतळा व्हावा अशी येथील शिवभक्ताची मागणी होती ही मागणी लक्षात घेऊन लोकसभागातून जवळपास 31 लाख रुपये जमा करण्यात आले त्याचबरोबर शासनाने सुशोभीकरणासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध केल्यामुळे शिवप्रेमी चौकात दिमाखदार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभा करण्यात आला यावेळी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अश्वारूढ पुतळा समितीचे अध्यक्ष अजित जगताप यांनी केले. सूत्रसंचालन भारत मुढे, विनायक कलुवर्मे,संतोष मिसाळ यांनी केले..मराठा आरक्षणाचे आरक्षण लढ्याचे प्रमुख म्हणून जरांगे पाटील यांनी आश्वारूढ पुतळ्याच्या निमित्ताने मोबाईलवरून संवाद साधत शुभेच्छा दिल्या.रात्री अभिजित जाधव यांचा शिवसंभो गर्जना या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. कार्यक्रमाचे निवेदन भारत मुढे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.