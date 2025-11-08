सोलापूर

Solapur Agriculture : विहीर योजनेत सरकारचा दुटप्पीपणा,सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना विहिरीचा थेट लाभ द्या!

MNREGA Scheme : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेप्रमाणे सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी थेट विहीर योजना सुरू करण्याची मागणी”
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जलसिंचन सुविधा उपलब्ध व्हावी या दृष्टिकोनातून शासनाने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना सुरू केली. या योजनेतून विहीर खोऱ्यासाठी चार लाख रुपयाचे अनुदान निश्चित केले. याचा लाभ या प्रवर्गातील अनेक शेतकऱ्यांनी घेतला मात्र इतर मागासवर्गीय व सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकरी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून विहीर खोदाईसाठी पर्याय देण्यात आला.

