Solapur Agriculture : विहीर योजनेत सरकारचा दुटप्पीपणा,सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना विहिरीचा थेट लाभ द्या!

मंगळवेढा : ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जलसिंचन सुविधा उपलब्ध व्हावी या दृष्टिकोनातून शासनाने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना सुरू केली. या योजनेतून विहीर खोऱ्यासाठी चार लाख रुपयाचे अनुदान निश्चित केले. याचा लाभ या प्रवर्गातील अनेक शेतकऱ्यांनी घेतला मात्र इतर मागासवर्गीय व सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकरी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून विहीर खोदाईसाठी पर्याय देण्यात आला. .त्यासाठी पाच लाखाचा अनुदानाचा मोठा गाजावाजा केला मात्र प्रत्यक्षात या योजनेतील विहीर खोऱ्यासाठी 60:40 पर्याय निवडण्यात आला ६० टक्के रक्कम हे मजुरांसाठी तर 40 टक्के रक्कम यांत्रिकीकरणासाठी तरतूद करण्यात आली. यामध्ये मजुरीचा दर हा 310 प्रतिदिन आहे मात्र सध्या इतर कामावरील मजुरी 500 ते 700 रुपये इतकी आहे. या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात विहिरी मंजूर करण्यात आल्या मात्र प्रत्यक्षासाठी विहिरीतील ब्लास्टिंगने निर्माण झालेला कचरा उचलण्यासाठी तेवढ्या प्रमाणात क्रेन देखील उपलब्ध नाही. या योजनेतील विहीर खोदाई ही फक्त नावालाच आहे प्रत्यक्षात सर्वसाधारण कुटुंबातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत नाही त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेच्या धर्तीवर शासनाने सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी थेट अनुदान पर्याय दिल्यास तालुक्यात अनेक मोठ्या प्रमाणात जलसिंचन सुविधा होऊन दुष्काळी झळातून बाहेर पडण्याची संधी मिळणार आहे. त्या दृष्टीने शासनाने नवीन विहीर योजना कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता आहे..Shahapur tourism: पर्यटनातून शहापूरची विकास झेप .अनु.जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ज्या प्रमाणे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना सुरू केली त्याच धर्तीवर त्याच पद्धतीने इतर मागासवर्गीय व सर्व साधारण प्रवर्गातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू करून विहीर खोदाईचा नवा पर्याय शासनाने उपलब्ध करून द्यावा.सुहास पवार माजी उपसरपंच,चोखामेळा नगरमहात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील जाचक अटी व त्यामध्ये असणाऱ्या नियमामुळे त्या पद्धतीने विहीर खोदायचे काम होत नाही त्यामुळे आमच्यासारख्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शासनाने नव्या पर्यायाने विहीर खोदायची कामे मंजूर करावीत.मोहन पाटील शेतकरी लक्ष्मी दहिवडीइतर मागासवर्गीय व सर्वसाधारण कुटुंबासाठी मनरेगातून विहीर मंजुरीचा पर्याय बंद करावा व थेट मशीनने विहीर खोदाई सुरू करून द्यावी कारण सध्या जाचक अटी व तक्रारीमुळे या योजनेचे काम जिल्ह्यात पूर्णपणे थांबले आहे.बिरूदेव घोगरे, सरपंच निबोणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.