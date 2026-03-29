Solapur Farmers Protest: मंगळवेढ्यात ३०,७४२ शेतकऱ्यांचा पिकविमा थकित; विमा कंपनीच्या दिरंगाईविरोधात संताप, आंदोलनाची चेतावणी

मंगळवेढा : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत गतवर्षी खरीप हंगामात भरलेल्या 30742 शेतकऱ्यांचा पिक विमा अद्याप विमा कंपनीने दिला नसल्यामुळे विमा कंपनीच्या गलथान आणि मनमानी कारभाराबद्दल विमा भरलेल्या शेतकऱ्यातून संताप व्यक्त केला जात आहे. भरपाई रक्कम खात्यावर न जमा झाल्यामुळे मार्च अखेर अनेकांची देणे देण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण झाले..तालुक्यातील एकूण क्षेत्रापैकी निम्म्याहून अधिक क्षेत्र हे खरीपाचे असून ते निसर्गाच्या पावसावर अवलंबून आहे त्यामुळे शेतकरी खरिपाचा पिक विमा भरून नुकसान भरपाई झाल्यास विमा कंपनीवर अवलंबून असतात.खरीप हंगामात 2024 शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पिक विमा असताना देखील विधानसभा निवडणूक असल्यामुळे राजकीय सत्ताधाऱ्याने 2024 च्या खरीप हंगामात झालेले नुकसान भरपाई पोटी विमा कंपनीला कंपनीला शेतकऱ्यांची नाराजी थांबवण्यासाठी 25% आग्रीम भरपाई देण्यास भाग पाडले मात्र गतवर्षी 2025 च्या खरीप हंगामात विमा कंपनीने आपल्या निकषात बदल करूनही सदर पिकाच्या संरक्षणापोटी 30 हजार 742 शेतकऱ्यानी 22 हजार 662 हेक्टरवर विमा हप्ता भरण्यात आला अशा परिस्थितीत सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यात तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात खरीप पिकाचे नुकसान झाले. .त्यासाठी आग्रीम रक्कम देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीने पार पाडली नाही किंबहुना विमा कंपनीवर सरकारने दबाव तंत्र वापरले नाही मात्र तहसीलदार मदन जाधव व कृषी अधिकारी मनीषा मिसाळ यांनी बाधिताचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई व रब्बी हंगामातील मदत वेळेत देण्याची काम केले आहे मात्र हे नुकसान होऊन देखील विमा कंपनीने अद्याप अग्रीम तर सोडाच झालेले नुकसान भरपाई भरपाई अद्याप दिली नाही त्यामुळे मार्च अखेर शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँका बरोबर स्थानिक खाजगी पतसंस्था सावकार बँका व इतर वैयक्तिक देणे देण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे मात्र विमा कंपनीने अद्याप कसलीच मदत दिली नाही. .पिक विम्यात शेतकरी इश्याबरोबर शासन हिश्शा विमा कंपनीला आगाऊ येऊन देखील विमा कंपनी भरपाई देण्यासाठी हात आखडता घेत असल्यामुळे शेतकरी वर्गातून शासनाच्या आणि विमा कंपनीने घेतलेल्या दिरंगाईच्या भूमिकेबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे. इथले विमा कंपनीचे प्रतिनिधी मार्च अखेर जमा होईल असे आश्वासन देत राहिले मात्र सध्या फोन उचलण्याची टाळत असल्याचे शेतकऱ्याकडून सांगण्यात आले..तालुक्यामध्ये पिकनिहाय विमा भरलेले शेतकरी कंसात क्षेत्र कापूस 73 (44), मका 3300 (2044), कांदा 5710 (3795) बाजरी 8714 (6231)तूर 12932(10546)तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी त्यांच्या हक्काच्या भरपाईसाठी झगडावे लागते 2024 ला वेळेत भरपाई देणारी विमा कंपनी 25 च्या हंगामात सर्वात जास्त नुकसान होऊन देखील चालढकत करत आहे येत्या आठवड्याभरात विमा कंपनीने भरपाई रक्कम अदा करावी अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल.श्रीमंत केदार तालुकाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.खरीप हंगाम 2025 च्या हंगामात सर्वात जास्त नुकसान झाले शासनाने मदत देण्याची भूमिका पार पाडले आहे मात्र पिकाचा विमा भरून देखील विमा कंपनीने अद्याप पैसे दिले नाहीत शेतकऱ्याला भरपाई देण्यास विलंब केला म्हणून शासनाने विमा कंपनीवर कारवाई करावी व शेतकऱ्यांना बाधितांची भरपाई तात्काळ अदा करावी.सुनील निकम शेतकरी चिक्कलगी.