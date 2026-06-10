Solapur News : पंतप्रधान मोदीचा वाढदिवस आणि कारकिर्दीबद्दल मंगळवेढ्यात महाआरती

मंगळवेढा : पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या पंतप्रधानाच्या कारकिर्दीला यशस्वी 12 वर्षे पुर्ण झाल्याबद्दल मंगळवेढा शहर व ग्रामीण भाजपाच्या वतीने शहरातील काशीविश्वेश्वर मंदिरात महाआरती संपन्न करण्यात आली . भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देशभरामध्ये पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या 12 वर्पाच्या कारकिर्दीबद्दल " राष्ट्रनिर्माणाची तपपूर्ती "या विविध कार्यक्रम आयोजन केले. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दीर्घायुष्य लाभाव याकरता 10 जून रोजी संपूर्ण देशभरामध्ये विविध मंदिरांमध्ये महाआरतीचे आयोजन केले . याच धरतीवर मंगळवेढा शहर व ग्रामीण च्या वतीने भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने तपपूर्ती निमित्ताने विविध कार्यक्रम आयोजन केले , यामध्ये वृक्षारोपण , स्वच्छता अभियान , सेवा उपयोगी कार्यक्रम अशा पद्धतीचे कार्यक्रम पूर्ण महिनाभर चालणार आहेत.यावेळी बोलताना शहराध्यक्ष नागेश डोंगरे म्हणाले की,पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या माध्यमातून आज देशाचा सर्वतोपरी विकास आपण पाहत आहोत..Mumbai Accident: मुंबईत बेस्ट बसचा पुन्हा अपघात, रस्ता ओलांडणाऱ्या दोघांना उडवलं, थरार CCTVमध्ये कैद.यामध्ये लहान मुलांपासून ते वयोवृद्ध माणसांपर्यंत सर्वांना उपयोगी असणाऱ्या योजना नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून अमलात आणलेल्या आहेत . गाव गाड्या पासून ते शहरापर्यंत सर्वतोपरी विकास आज आपण पाहत आहोत , या बारा वर्षांमध्ये भारत देश एक विकसनशील देश म्हणून संपूर्ण जगामध्ये डंका वाजत आहे..आज भारतीय म्हणून जो अभिमान आपल्या सर्वांना आहे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे . सर्वांना आवडणारे नेतृत्व म्हणून नरेंद्रजी मोदी यांची ख्याती आहे . आणि त्यांना दीर्घायुष्य लाभो म्हणून आज ही महाआरती करण्यात आली..दत्तकपुत्र होता बॉलिवूडचा हा सुपरस्टार ! आईनेच काका-काकूंच्या केलं होतं स्वाधीन; मामाने बदललं आयुष्य.यावेळी जिल्हा सरचिटणीस संतोष मोगले,उपनगराध्यक्ष प्रा.येताळा भगत, भाजप ज्येष्ठ नेते सुरेश जोशी , सुनील रत्नपारखी , युवा मोर्चा मा.जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन यादव , तालुका सरचिटणीस विश्वास चव्हाण , सुशांत हजारे , संजय माळी , भाजप युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष सत्यजित सुरवसे , अजित लेंडवे , विशेष कार्यकारी अधिकारी नाना जोशी , शहराध्यक्ष गणेश बुरकुल , प्रतिक लेंडवे , सौरभ पाटील , ऋषिकेश चव्हाण , पवन चव्हाण , संग्राम लेंडवे आदी उपस्थित होते ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.