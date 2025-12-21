Nagar Palika Election Result: मंगळवेढा नगराध्यक्षपदी तिर्थक्षेत्र आघाडीच्या सुनंदा आवताडे यांचा विजयी जल्लोष

मंगळवेढा : नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल धक्कादायक लागला असून तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या सुनंदा आवताडे या 212 मतांनी विजयी झाल्या असून भारतीय जनता पार्टीचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार पराभूत झाला असून निकालामध्ये भारतीय जनता पार्टी या अवस्था गड आला पण सिंह गेला अशी अवस्था झाली..उबाठाला व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाला या निवडणुकीत खाते खोलता आले नाही नगरपालिका निवडणुकीसाठी काल नगराध्यक्षाच्या सह नगरसेवकाच्या एका जागेसाठी काल मतदान दृष्टीने झाले होते 28 हजार 638 पैकी 19 हजार 971 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता आज सकाळी तहसील निवडणूक अधिकारी मदन जाधव यांच्या अधिकाराखाली मतमोजणी सकाळी दहा वाजता प्रारंभ झाला..चार फेरीमध्ये या निकाल जाहीर करण्यात आला. भाजपचे सोमनाथ अवताडे हे यापूर्वीच बिनविरोध झाले तर मतमोजणीत भाजपला व तिर्थक्षेत्र आघाडीला प्रत्येकी 9 जागा मिळाल्या. एक जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळाली. नगरपालिकेत सत्ता महायुतीची आणि नगराध्यक्ष तिर्थक्षेत्र आघाडीचा असे बलाबल झाले..ही निवडणूक उतार वयात प्रा. लक्ष्मण ढोबळे व बबनराव आवताडे आणि त्यांना भालके पती-पत्नी साथ दिल्यामुळे विजयी झाल्या. भगीरथ भालके यांनी दोघा माजी नगरसेवकाला टार्गेट केले होते. शिवसेनेचे शहराध्यक्ष प्रतिक किल्लेदार यांनी महायुती बरोबर न जाता आघाडी बरोबर जाऊन नगराध्यक्षाच्या गुलाल उधळण्यात यशस्वी ठरले. प्रभाग एक मध्ये शिवसेनेतून भाजपात प्रवेश केलेले प्रा. येताळा भगत व प्रतिक्षा मेटकरी ह्या विजयी झाल्या. प्रभाग दोन मध्ये अजित जगताप यांच्या बालेकिल्यात तिर्थक्षेत्र आघाडीचे नागर गोवे व प्रमोद सावंजी विजयी झाले तर लक्ष्मी ठरलेल्या प्रभाग तीन मध्ये विद्यागौरी अवघडे या विजयी झाल्या..प्रभाग चार मधून उपनगरात चंद्रकांत घुले पुन्हा तर असून सोबत विजया गुंगे विजयी झाल्या. प्रभाग पाच मध्ये तिर्थक्षेत्र आघाडीच्या प्रीती सूर्यवंशी व भाजपाचे माजी नगरसेवक अनिल बोदाडे यंदा आघाडीतून विजयी झाले. प्रभाग सहा मध्ये गौरीशंकर बुरकुल व मनीषा मेटकरी या भाजपाकडून तर प्रभाग सात मधून माजी नगराध्यक्षा अरुणा माळी यांची पती सोमनाथ माळी व अश्विनी धोत्रे या आघाडीकडून विजयी झाल्या..Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 Live: भाजपा हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष, आम्ही जनतेचे आभार मानतो - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.प्रभाग आठ मध्ये सावित्री कोंडुभैरी आणि सोमनाथ हुशारे भाजपकडून तर प्रभाग नऊ मध्ये तीर्थक्षेत्र आघाडीचे प्रशांत गायकवाड आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तरन्नुम पटेल तर प्रभाग 10 मध्ये राष्ट्रवादीकडून माजी नगरसेवक प्रवीण खवतोडे पुन्हा विजयी झाले तर सीमा बुरजे या आघाडी कडून विजयी झाल्या. निवडणुकीच्या निकालानंतर जेसीबीतून गुलाल उधळून मोठा जल्लोष करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.