सोलापूर

Nagar Palika Election Result: मंगळवेढा नगराध्यक्षपदी तिर्थक्षेत्र आघाडीच्या सुनंदा आवताडे यांचा विजयी जल्लोष

Overview of Mangalwedha Mayoral Election Results: मंगळवेढा नगराध्यक्षपदी सुनंदा आवताडे यांचा तिर्थक्षेत्र आघाडी विजय; भाजप पराभूत. महायुती महापालिकेत सत्ता राखण्यात यशस्वी.
Nagar Palika Election Result

Nagar Palika Election Result

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मंगळवेढा : नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल धक्कादायक लागला असून तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या सुनंदा आवताडे या 212 मतांनी विजयी झाल्या असून भारतीय जनता पार्टीचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार पराभूत झाला असून निकालामध्ये भारतीय जनता पार्टी या अवस्था गड आला पण सिंह गेला अशी अवस्था झाली.

Loading content, please wait...
Bjp
political
election
Result
Vote
nagarpalika

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com