Mangalwedha News : मंगळवेढा नगराध्यक्षपद सोडतीत इच्छुकावर गंडांतर, महिलेला संधी

मंगळवेढा - मंगळवेढ्यात नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक असलेल्यांच्या आशेवर सर्वसाधारण महिला आरक्षण सोडतीने पाणी पडले असून इच्छुक पुरुषांना आता पत्नीच्या उमेदवारीसाठी अगोदर पत्नीचीच मनधरणी करावी लागणार आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी अनेक महिलांची नावे आता नव्या सोडतीमुळे पुढे येऊ लागली..गेली चार वर्षे रखडलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जानेवारी अखेरपर्यंत घेण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज आरक्षण सोडत झाली. त्यामध्ये महिला सर्वसाधारणसाठी आरक्षित निघाल्यामुळे अनेक इच्छुकांचे चेहरे कोलमडल्यामुळे आता पुन्हा एकदा महिलेच्या हाती पालिकेचा कारभार जाणार असल्यामुळे नगरपालिकेचे आरक्षण यापूर्वी ओबीसी महिलेसाठी आरक्षित होते..अरुणा माळी यांनी पाच वर्षे स्वतःहून कारभार चालवला पालिकेवर सत्ता मिळताच सुरुवातीच्या वर्षभरात त्यांच्याच गटात धुसफूस सुरू झाली. मात्र शेवटच्या टप्प्यात सर्वाशी जुळवून घेत पालिकेचा कारभार चांगल्या पद्धतीने करून पालिकेचा नावलौकिक करण्याचा प्रयत्न केला.मात्र चार वर्षात प्रशासकाला काही निर्णय घ्यायचे अधिकार देखील नसल्यामुळे जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. यापूर्वी नगराध्यक्ष राहिलेल्या अरुणा दत्तू यांचे पती समविचारी आघाडी कडून दामाजीवर संचालक असल्यामुळे ते देखील समविचारी आघाडीकडून इच्छुक आहेत..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मतदारसंघध्यक्ष अजित जगताप यांच्या पत्नी सुप्रिया जगताप या श्रीराम फाउंडेशनच्या माध्यमातून सातत्याने महिलांशी संपर्कात आहेत, शहराच्या विकासातील पडद्यामागील सूत्रधार प्रतीक किल्लेदार यांच्या मातोश्री माधवी किल्लेदार यादेखील नगराध्यक्षपदासाठी दावेदार होऊ शकतात.काँग्रेस शहराध्यक्ष ॲड. राहुल घुले यांच्या पत्नी प्रा. स्नेहल घुले माजी उपनगराध्यक्ष चंद्रकांत पडवळे यांच्या पत्नी रतन पडवळे यादेखील या दावेदार होऊ शकतात. याशिवाय संगीता कट्टे, परहीन काझी यादेखील या शर्यतीमध्ये आहेत. शहरात सध्या नागरिकांना अनेक प्रश्नाला सामोरे जाता जावे लागत आहे..नागरिकाकडून सातत्याने प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलने सुरू आहेत. त्यामुळे जनतेमधून कानोसा घेतला असता नव्या चेहऱ्याला संधी द्यावी, असे बोलले जात आहे. भाजप आमदार समाधान आवताडे व भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांना पक्षीय चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागणार आहेत.हे करताना मित्र पक्षांना किती जागा देतात हे देखील महत्त्वाचे आहे. सध्या विधानसभेच्या पराभवानंतर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचा प्रभाव शहरामध्ये कमी झाला. मात्र काँग्रेस पक्ष सातत्याने शहरातील प्रश्नावर आंदोलनाच्या माध्यमातून सक्रिय आहे शहरातील एक नवा गट सध्या शहाजीबापू पाटलाच्या माध्यमातून शिवसेनेच्या संपर्कात आहेत..नगराध्यक्ष पदासाठी सद्यस्थितीला चर्चेत अनेक नावे येत असली तरी प्रत्यक्षात शहरवासीयांना देखील नव्या चेहऱ्याचे आवश्यकता असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाकडून कोणता नवा चेहरा निवडला जाणार हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे.दामाजी कारखान्याच्या निवडणुकीत केलेला समविचारी आघाडीचा प्रयोग यशस्वी झाला तोच प्रयोग नगरपालिकेच्या निवडणुकीत करण्यात येणार असून सर्वांना सोबत घेऊन विचारांती निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे.- शिवानंद पाटील, अध्यक्ष दामाजी साखर कारखाना.नगराध्यक्ष व नगरसेवकाची निवडणूक पक्षीय चिन्हावर लढवली जाणार असून शहरवासीयासमोर नवा आणि अनुभवी चेहरा देण्यात येणार आहे यासाठी पक्षांतर्गत बैठकीतून हा चेहरा आम्ही निश्चित करणार आहे.- शशिकांत चव्हाण. जिल्हाध्यक्ष भाजप.