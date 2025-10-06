सोलापूर

Mangalwedha News : मंगळवेढा नगराध्यक्षपद सोडतीत इच्छुकावर गंडांतर, महिलेला संधी

मंगळवेढ्यात नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक असलेल्यांच्या आशेवर सर्वसाधारण महिला आरक्षण सोडतीने पडले पाणी.
mangalwedha election interested candidate

mangalwedha election interested candidate

sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा - मंगळवेढ्यात नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक असलेल्यांच्या आशेवर सर्वसाधारण महिला आरक्षण सोडतीने पाणी पडले असून इच्छुक पुरुषांना आता पत्नीच्या उमेदवारीसाठी अगोदर पत्नीचीच मनधरणी करावी लागणार आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी अनेक महिलांची नावे आता नव्या सोडतीमुळे पुढे येऊ लागली.

Loading content, please wait...
mangalwedha
Mayor reservation
Draw
disqualified
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com