Mangalwedha Nagarparishad Election : अखेर मंगळवेढा नगरपरिषद निवडणूक नव्याने जाहीर; मतदान २० तर मतमोजणी २१ डिसेंबरला

मंगळवेढा - नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारावरील परस्पर हरकतीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने अपिलाचा निकाल वेळेत न मिळाल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला..परंतु निवडणुका वेळेत घेण्याबाबत नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांनी ना हरकत पत्र देऊन देखील निवडणूक आयोगाने कोणतेच उत्तर न दिल्यामुळे संभाव्य उमेदवाराचा जीव मात्र टांगणीला लागल्याचे ऑनलाइन वृत्त 'ई -सकाळ'ने प्रसिद्ध करताच रात्री उशिरा मंगळवेढ्यासह राज्यातील जवळपास २५ नगरपरिषदांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आज सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले. नव्या वेळापत्रकानुसार २० डिसेंबरला मतदान तर २१ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे..नगराध्यक्षपदासाठी दाखल उमेदवारी अर्जापैकी रागीणी कांबळे यांचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी सूचक एकच असल्यामुळे अर्ज रद्द ठरवला. त्या विरोधात त्यांनी पंढरपूर न्यायालयात हरकत घेतली.त्या हरकतीचा निकाल न्यायालयाने फेटाळला तर नगराध्यक्ष पदाच्या भाजप उमेदवार सुजाता जगताप यांच्याविरुद्ध देखील नोकरी आणि आपत्यावरून हरकत घेतली होती त्याही हरकत न्यायालयाने फेटाळली तसेच तीर्थक्षेत्र आघाडीच्या उमेदवार सुनंदा अवताडे यांच्याविरुद्ध मुलाच्या ठेकेदारी कामावरून हरकत घेतली.त्याही हरकत फेटाळण्यात आली..मात्र निवडणूक आयोगाने ज्या उमेदवारांचे अपिलाचा निकाल 26 नोव्हेंबर पर्यंत लागला नाही अशा निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.मंगळवेढ्यातील हरकतीचा निकाल 27 नोव्हेंबरला लागला तात्काळ निवडणूक अधिकारी मदन जाधव यांनी निकालाची माहिती देत निवडणूक घेण्याबाबतचे पत्र निवडणूक आयोगाला दि.27 ला सादर केले.त्याचबरोबर काल नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सुप्रिया जगताप व सुनंदा अवताडे यांनी देखील प्रचारासाठी मिळालेला वेळ पुरेसा आहे म्हणून निवडणूक वेळेत घेण्याबाबत पत्र दि.28 ला दिले परंतु या पत्राला निवडणूक आयोगाने कोणतेच उत्तर अद्याप दिले. आयोगाच्या कामकाजाबद्दल मंगळवेढ्यातील नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागला..त्यामुळे संभाव्य उमेदवाराचा जीव टांगणीला लागला.त्यामुळे धड प्रचार थांबवता येईना आणि प्रचार करता येईना अशी द्विधा अवस्था उमेदवाराची झाली. काल दिवसभर मंगळवेढ्यातील नागरिकाकडून माध्यम प्रतिनिधींना निवडणुकीचा नवा कार्यक्रम अथवा सूचना आले का अशी माहिती विचारत होते.शिवाय प्रशासनातील अधिकारी देखील वरून काही आले नाही अशी सांगत होते एकंदरीत निवडणुकीतील संभ्रम अवस्थेबद्दल असे वृत्त ई सकाळने ऑनलाइन प्रसिद्ध केले. त्यावर रात्री उशिरा आयोगाचा निवडणूक घेण्याबाबतचा कार्यक्रम प्रसिद्ध झाला त्यानुसार मंगळवेढ्यातील नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीचे अपिल न्यायालयात होते..या अपिलाचा निर्णय वेळेत न दिल्याने ही निवडणूक स्थगित करण्यात आली होती. निवडणूक स्थगित झाली तरीही उमेदवारांचा प्रचार मात्र जोरात सुरू होता. आयोगाने आज दिलेल्या आदेशानुसार आता जिल्हाधिकारी गुरुवारी (ता. ४) सुधारित वेळापत्रक जाहीर करणार आहेत.नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्यासाठी १० डिसेंबर रोजी दुपारी ३ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. निवडणूक चिन्हांचे वाटप व निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांची यादी ११ डिसेंबर रोजी प्रसिध्द केली जाणार आहे..आवश्यकता असल्यास २० डिसेंबरला सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होणार आहे. मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू होणार आहे. नगरपरिषदेचा निकाल २३ डिसेंबर पूर्वी राजपत्रात प्रसिद्ध करावा लागणार आहे. आयोगाने दिलेल्या नव्या वेळापत्रकामुळे निवडणुकीतील उमेदवारांना प्रचाराची व मनधरणीची कसरत आणखी काही दिवस करावी लागणार आहे..