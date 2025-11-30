सोलापूर

Mangalwedha Nagarparishad Election : अखेर मंगळवेढा नगरपरिषद निवडणूक नव्याने जाहीर; मतदान २० तर मतमोजणी २१ डिसेंबरला

मंगळवेढ्यासह राज्यातील जवळपास २५ नगरपरिषदांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आज सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारावरील परस्पर हरकतीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने अपिलाचा निकाल वेळेत न मिळाल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.

