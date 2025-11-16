सोलापूर

Solapur Poitics : मंगळवेढ्यात नगरपालिकेसाठी सुट्टीत ३८ अर्ज; निवडणुकीत होणार मोठी गर्दी!

Municipal Election Nominations : नगरपालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आज नगरसेवकपदासाठी 30 उमेदवारांनी 37 तर नगराध्यक्षपदासाठी एक उमेदवारी असे 38 उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार मदन जाधव यांनी दिली.
Record Number of Nominations Filed in Mangalwedha Municipal Elections

हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : नगरसेवक होण्यासाठी पक्षीय उमेदवाराबरोबर अपक्ष उमेदवार आपापल्या प्रभागात चाचपणी करत आहेत त्यासाठी सर्वेचा आधार घेतला जात आहे. मात्र नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार कोण ? यावर अद्याप जाहीर नसल्यामुळे आज संगीता कट्टे यांचा अर्ज नगराध्यक्षपदासाठी दाखल झाला. आज रविवार सुट्टीचा दिवस असताना देखील निवडणूक आयोगाने अर्ज स्वीकृतीसाठी उमेदवारांना संधी दिली. त्यामुळे आज आतापर्यंतच्या अर्ज दाखल करण्यामध्ये विक्रमी अर्ज दाखल झाले.

