Solapur Election : मंगळवेढा नगरपालिका निवडणूक आयोगाचे उत्तर न आल्याने प्रशासनासह उमेदवाराचा जीव टांगणीला!

मंगळवेढा : नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारावर असलेल्या परस्पर हरकतीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने अपिलाचा निकाल वेळेत न मिळाल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला परंतु निवडणुका वेळेत घेण्याबाबत नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांनी ना हरकत पत्र देऊन देखील निवडणूक आयोगाने कोणतेच उत्तर न दिल्यामुळे संभाव्य उमेदवाराचा जीव मात्र टांगणीला लागला. नगराध्यक्षपदासाठी दाखल उमेदवारी अर्जापैकी रागीणी कांबळे यांचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी सूचक एकच असल्यामुळे अर्ज रद्द ठरवला. त्या विरोधात त्यांनी पंढरपूर न्यायालयात हरकत घेतली..त्या हरकतीचा निकाल न्यायालयाने फेटाळला तर नगराध्यक्ष पदाच्या भाजप उमेदवार सुजाता जगताप यांच्याविरुद्ध देखील नोकरी आणि आपत्यावरून हरकत घेतली होती त्याही हरकत न्यायालयाने फेटाळली तसेच तीर्थक्षेत्र आघाडीच्या उमेदवार सुनंदा अवताडे यांच्याविरुद्ध मुलाच्या ठेकेदारी कामावरून हरकत घेतली.त्याही हरकत फेटाळण्यात आली मात्र निवडणूक आयोगाने ज्या उमेदवारांचे अपिलाचा निकाल 26 नोव्हेंबर पर्यंत लागला नाही अशा निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.मंगळवेढ्यातील हरकतीचा निकाल 27 नोव्हेंबरला लागला तात्काळ निवडणूक अधिकारी मदन जाधव यांनी निकालाची माहिती देत निवडणूक घेण्याबाबतचे पत्र निवडणूक आयोगाला सादर केले. त्याचबरोबर काल नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सुप्रिया जगताप व सुनंदा अवताडे यांनी देखील प्रचारासाठी मिळालेला वेळ पुरेस आहे म्हणून निवडणूक वेळेत घेण्याबाबत पत्र दिले परंतु या पत्राला निवडणूक आयोगाने कोणतेच उत्तर अद्याप दिले. .Solapur Election : तीन उमेदवारांच्या अर्जावरील आपिलाचा निकाल कायम; न्यायालयाने निर्णय अधिकाऱ्यांना दिला पाठिंबा!.आयोगाच्या कामकाजाबद्दल मंगळवेढ्यातील नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागला त्यामुळे संभाव्य उमेदवाराचा जीव टांगणीला लागला आहे त्यामुळे धड प्रचार थांबवता येईना आणि प्रचार करता येईना अशी द्विधा अवस्था उमेदवाराची झाली.शहरांमध्ये सध्या दोन्ही गटाकडून प्रचार सुरूच आहे दुसऱ्या बाजूला सदस्य पदाच्या निवडणुकीसंदर्भातील ईव्हीएम मध्ये माहिती भरण्याचे काम थांबले त्यामुळे त्यांना देखील नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी या गोंधळात प्रशासन देखील अडकले. दरम्यान निवडणूक पुढे ढकल ढकल्याची चर्चा शहरात पसरली असून त्यावर देखील प्रशासनाकडून नेमकी काय भूमिका घेतली हे देखील उत्तर मिळेनासे झाले..निवडणुकी सारख्या महत्त्वाच्या विषयावर निवडणूक आयोगाचे कामकाज सतर्क असणे आवश्यक असताना दिलेल्या पत्राला वेळेत उत्तर मिळत नाहीत. आयोगाच्या कामकाजाबद्दल मंगळवेढेकारातून संशय व्यक्त होऊ लागला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.