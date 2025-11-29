सोलापूर

Solapur Election : मंगळवेढा नगरपालिका निवडणूक आयोगाचे उत्तर न आल्याने प्रशासनासह उमेदवाराचा जीव टांगणीला!

Municipal Election Confusion : मंगळवेढा नगरपालिका निवडणुकीसंदर्भातील हरकतींचे निकाल लागूनही राज्य निवडणूक आयोगाचे उत्तर न मिळाल्याने उमेदवारांची प्रचंड अडचण वाढली आहे. प्रचार सुरू ठेवावा की थांबवावा या द्विधा अवस्थेमुळे उमेदवार आणि प्रशासन दोघेही गोंधळात सापडले आहेत.
Confusion prevails in Mangalwedha as State Election Commission delays its response on objection appeals

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारावर असलेल्या परस्पर हरकतीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने अपिलाचा निकाल वेळेत न मिळाल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला परंतु निवडणुका वेळेत घेण्याबाबत नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांनी ना हरकत पत्र देऊन देखील निवडणूक आयोगाने कोणतेच उत्तर न दिल्यामुळे संभाव्य उमेदवाराचा जीव मात्र टांगणीला लागला. नगराध्यक्षपदासाठी दाखल उमेदवारी अर्जापैकी रागीणी कांबळे यांचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी सूचक एकच असल्यामुळे अर्ज रद्द ठरवला. त्या विरोधात त्यांनी पंढरपूर न्यायालयात हरकत घेतली.

